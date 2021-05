OTS: PartnerFonds AG / Informationsveranstaltung der Partnerfonds AG i.L. ...

Informationsveranstaltung der Partnerfonds AG i.L. -Erfolgreicher Start der Liquidation München (ots) - Im Rahmen einer Investoren-Telefonkonferenz fand heute eine Informationsveranstaltung für die Aktionäre der PartnerFonds AG i.L. statt.

Dr. Henning von Kottwitz, Abwickler der PartnerFonds AG i.L., berichtete von den weiteren Fortschritten, die zwischenzeitlich auf dem Weg hin zur Liquidation der Gesellschaft erreicht werden konnten. Die Liquidationsphase hat entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 06. Mai 2020 am 01. Januar 2021 begonnen. Zuvor konnte noch die ebenfalls im Rahmen der Hauptversammlung am 06. Mai 2020 beschlossene Kapitalherabsetzung umgesetzt und ein Gesamtbetrag von rund EUR 8 Mio. an die Aktionäre gezahlt werden - damit wurden im Jahr 2020 insgesamt bereits rund EUR 18 Mio. an die Aktionäre der PartnerFonds AG i.L. ausgeschüttet. Gleichzeitig konnten im Jahr 2020 viele Beteiligungen zurückgeführt und weitere Risiken reduziert werden: Damit hat die PartnerFonds AG i.L. auch nach der Umsetzung der Kapitalherabsetzungen eine sehr solide Liquiditätslage. Dr. von Kottwitz kommentierte: "Das ist eine gute Nachricht für die Aktionäre der PartnerFonds AG i.L., weil die Liquidität der Gesellschaft natürlich Teil der Abwicklungsmasse ist. Wir sind also im Rahmen der Abwicklung sehr gut unterwegs."

Einen weiteren Schwerpunkt legte Dr. von Kottwitz auf die positive Entwicklung bei der Blue Cap AG, der größten Beteiligung der PartnerFonds AG i.L. "Die Entwicklung der Blue Cap AG im letzten halben Jahr ist aus unserer Sicht sehr positiv zu bewerten: dem Vorstandsteam ist es gelungen, wichtige Maßnahmen umzusetzen und vielversprechende Akquisitionen zu tätigen. Es freut uns, dass sich diese positive Entwicklung zuletzt auch im deutlichen Anstieg des Aktienkurses niederschlägt. Dennoch glauben wir nach wie vor, dass Blue Cap noch deutlich unterbewertet ist und weiterhin großes Potential hat. Aufgrund unserer Liquidation und des laufenden Sperrjahres haben wir die Zeit, die Entwicklung bei Blue Cap weiter zu beobachten, um den richtigen Zeitpunkt und die richtige Struktur für den Verkauf unserer Anteile zu finden."

