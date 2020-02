OTS: Petrus Advisers / Der Petrus Advisers Special Situations Fund gewinnt ...

Der Petrus Advisers Special Situations Fund gewinnt den EuroHedge Award 2019 (FOTO) London (ots) - Petrus Advisers freut sich bekannt zu geben, dass der Petrus Advisers Special Situations Fund den EuroHedge Award 2019 in der Vergleichskategorie European Equity gewonnen hat.

Die Auszeichnung schließt ein erfolgreiches Jahr 2019 ab, in dem der Fonds ein Plus von 43,1% geliefert hat. Wir sehen die Leistung und die Auszeichnung als Beweis für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie als führender europäischer Mid-Cap Aktivismus-Fonds. Die Rendite kam maßgeblich durch die außergewöhnlich starke operative Performance unserer aktiven Investments zu Stande. Diese Performance reflektiert den Fortschritt in Bezug auf die Forderungen, die wir in den letzten Jahren an die Managementteams und Aufsichtsräte unserer Portfoliounternehmen gestellt haben. Zudem trugen die erste Phase unseres comdirect-Ausstiegs sowie ein positiver Renditebeitrag unseres Alpha-Shortbuches zum starken Abschneiden bei.

Wir planen für das Jahr 2020 die Fortsetzung unserer Strategieumsetzung und erwarten einen weiteren operativen Fortschritt unserer Portfoliounternehmen sowie eine weitere Schließung des Bewertungsabschlags, zu dem unsere Firmen noch immer handeln.

