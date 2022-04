OTS: PHINEO gemeinnützige Aktiengesellschaft / Dr. Aischa Astou Saw verstärkt ...

Dr. Aischa Astou Saw verstärkt Aufsichtsrat der PHINEO gAG (FOTO) Berlin (ots) - Der Aufsichtsrat der PHINEO gAG erhält Verstärkung. Künftig gehört Dr. Aischa Astou Saw dem ehrenamtlich arbeitenden sechsköpfigen Gremium an. Frau Dr. Aischa Astou Saw leitet den Bereich Learning & Development bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Zuvor war sie Geschäftsführerin der KfW-Stiftung.

Dazu erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende der PHINEO gAG Michael Peters , ebenfalls Vorstandsvorsitzender der Eurex Frankfurt AG bei der Deutsche Börse

AG:

"Mit Dr. Aischa Astou Saw gewinnen wir eine hoch engagierte Unterstützerin, die sich bereits in ihrer Zeit als Geschäftsführerin der KfW-Stiftung mit viel Herzblut für wirkungsorientiertes, gesellschaftliches Engagement eingesetzt hat. Der gesamte Aufsichtsrat freut sich sehr, mit ihr die Zukunft der PHINEO gAG zu gestalten."

Dem Aufsichtsrat der PHINEO gAG gehören zudem die stellvertretende Vorsitzende Dr. Brigitte Mohn , Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, Heinrich Alt , Vorstand Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit a.D., Prof. Dr. Andreas Schlüter , Generalsekretär des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft e. V. sowie der Regionalvorstand Nord der KPMG Mattias Schmelzer an .

Pressekontakt:

Juliane Werlitz Pressesprecherin PHINEO gAG Tel.: +49 30 52 00 65 376, Mobil: +49 171 644 01 56 Mail: mailto:juliane.werlitz@phineo.org

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80096/5188567

OTS: PHINEO gemeinnützige Aktiengesellschaft