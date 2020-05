OTS: Planet Sports GmbH / Planet Sports startet durch: Neue Eigentümer setzen ...

Planet Sports startet durch: Neue Eigentümer setzen auf E-Commerce / Strategische Neuausrichtung des Online-Shops / Zielgruppe Boardsports rückt wieder in den Fokus (FOTO) München (ots) - Mit neuen Eigentümern, einer hoch motivierten Mannschaft und Fokus auf den sehr bekannten E-Commerce Shop startet der Spezialist für Boardsports, Streetwear und Adventure, Planet Sports, voller Optimismus in die Zukunft. Rückwirkend zum 1. Mai 2020 haben die deutsch-schweizerische Beteiligungsgesellschaft Invision und das erfahrene Gründerteam des Online-Spezialisten TonerPartner.com, Planet Sports als Unternehmerkonsortium übernommen. Das Kartellamt hat die Übernahme bereits genehmigt, so dass Planet Sports nun unter neuer Führung durchstarten kann.

Mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft für erstklassige Produkte und einer hohen Kundenorientierung wollen die neuen Eigentümer Planet Sports zu einem E-Commerce-Spezialisten der Modebranche ausbauen, der ein einmaliges Einkaufserlebnis bietet. Zusätzlich können Kunden im Flagship Store in Köln auch weiterhin vor Ort shoppen.

Oliver Garnier, langjähriger Prokurist und Leiter Einkauf, Retail & Marketplace von Planet Sports, wird in Zukunft die operative Leitung des Unternehmens verantworten. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Gesellschaftern", sagte Garnier am Donnerstag. "Die Online-Erfahrung, die das Gründerteam von TonerPartner mitbringt, wird Planet Sports in den kommenden Jahren massiv zugutekommen."

Die mit den neuen Eigentümern entwickelte Strategie basiert in erster Linie auf gesundem Wachstum. Anders als in der Vergangenheit soll der Fokus nicht mehr primär auf Umsatzwachstum liegen. Ziel ist es vielmehr, wieder Begeisterung bei den Kunden auszulösen und ihnen ein außergewöhnliches Markensortiment schnell und zuverlässig nach Hause zu liefern.

Mit 60 passionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird Planet Sports künftig wieder die boardsport-affine Zielgruppe in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellen. In diesem Branchenzweig werde man eng und vertrauensvoll mit den relevanten Markenherstellern und Lieferanten zusammenarbeiten, sagte Garnier. "Ohne die teilweise schon 25 Jahre währenden, engen und geschätzten Lieferantenbeziehungen wäre solch ein aufregender Neustart kaum vorstellbar. Wir sind sehr glücklich, so großartige und engagierte Partner zu haben", bekräftigte Garnier.

"Bei Planet Sports schwimmen wir nicht einfach mit dem Strom. Wir gehen neue Wege und nehmen unsere Kunden auf eine Abenteuerreise mit", so Garnier.

Hintergrundinformationen

Die Planet Sports GmbH wurde 1993 gegründet und ist ein führender Spezialist für Boardsports, Streetwear & Adventure. Das Unternehmen bietet exklusive Marken weltweit führender Brands in hoher Qualität an. Zum 1. Mai 2020 haben die Gründer von TonerPartner und die Beteiligungsgesellschaft Invision Planet Sports als Unternehmerkonsortium übernommen. Planet Sports konzentriert sich künftig mit einem 60-köpfigen Team auf den Online-Shop und den Flagship Store in Köln.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.Planet-Sports.de

Die TonerPartner Gruppe mit Sitz in Gevelsberg beschäftigt über 130 Mitarbeiter und ist eines der führenden E-Commerce Unternehmen, spezialisiert auf Toner und Tinte. Gegründet 1993, ist TonerPartner seither bestrebt, seinen über 2,5 Mio. Kunden gute Qualität, ein besonderes Preis- Leistungsverhältnis und hohe Logistikeffizienz zu garantieren. TonerPartner sieht sich als Dienstleister, der seinen Kunden in allen Fragen rund um das Thema Drucken zur Seite steht.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.TonerPartner.de

Invision ist eine führende, in der Schweiz und Deutschland ansässige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf mittelgroße Unternehmen in Europa, insbesondere der DACH-Region. Seit 1997 hat sich Invision an über 50 Unternehmen beteiligt, u.a. auch an der TonerPartner Gruppe und diese bei der Realisierung ihrer Wachstumspotenziale unterstützt. Invision versteht sich als unternehmerischer Partner von Gründern, Unternehmern und Management Teams.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.Invision.ch

