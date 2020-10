OTS: RWB Group AG / Zehn RWB Fonds zahlen insgesamt 124 Mio. Euro an ...

Zehn RWB Fonds zahlen insgesamt 124 Mio. Euro an Privatanleger aus (FOTO) Oberhaching (ots) - Zehn weitere Private-Equity-Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG werden bis Jahresende Ausschüttungen an Anlegerinnen und Anleger leisten. Insgesamt werden dabei über 124 Millionen Euro ausgezahlt. Bis dato hatten bereits acht Dachfonds in 2020 ausgeschüttet.

"Wir freuen uns, dass wir trotz der Corona-Krise mit weiteren zehn Dachfonds an unsere Anlegerinnen und Anleger auszahlen können", sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB Group. "Das ist ein positives Signal für die Anlageklasse Private Equity und bestätigt unser sicherheitsorientiertes Dachfondskonzept", so Lemke weiter. Mit insgesamt 18 Auszahlungen in 2020 wird die RWB die bislang höchste Anzahl an Ausschüttungen innerhalb eines Jahres leisten.

Die folgenden Dachfonds zahlen in den kommenden Wochen aus:

RWB Infrastructure India I: 15 % (4. Auszahlung)

RWB India II: 10 % (6. Auszahlung)

RWB Secondary I: 20 % (3. Auszahlung)

RWB Secondary II: 20 % (7. Auszahlung)

RWB Secondary III: 15 % (5. Auszahlung)

RWB Secondary IV: 10 % (3. Auszahlung)

RWB Germany II: 10 % (3. Auszahlung)

RWB Germany III: 10 % (3. Auszahlung)

RWB Special Situations: 10 % (1. Auszahlung)

RWB International III: ca. 25 % (1. Auszahlung)

Über die RWB Group AG:

Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse Private Equity als wichtigen und geeigneten Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Mittels Dachfonds haben bislang 80.000 Privatanleger in über 205 Private-Equity-Zielfonds und damit mehr als 3.200 Unternehmen investiert. Über 2.100 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Mehr unter: http://www.rwbcapital.de/

