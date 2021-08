OTS: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG / RWB zahlt erneut mit vier ...

RWB zahlt erneut mit vier Private-Equity-Dachfonds an Privatanleger aus (FOTO) Oberhaching (ots) - Anlegerinnen und Anleger von vier weiteren Private-Equity-Dachfonds der RWB erhalten in wenigen Wochen Auszahlungen. Die Fonds RWB Secondary II und III schütten jeweils 15 Prozent aus. Daneben leistet die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG mit den Dachfonds RWB China III und IV Auszahlungen in Höhe von jeweils zehn Prozent.

"Unsere Dachfonds haben unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie erneut bewiesen, dass ein gut diversifiziertes Private-Equity-Portfolio auch in Krisensituationen eine sehr wertstabile Anlageform ist. Gerade in den letzten Monaten konnten wir zahlreiche erfolgreiche Unternehmensverkäufe durch unsere Zielfonds verzeichnen, die die nun anstehenden Ausschüttungen ermöglicht haben", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. Anleger des RWB Secondary II erhalten bereits die achte Auszahlung. Der RWB Secondary III zahlt zum sechsten Mal aus. Für Anleger des RWB China III ist es die zweite Auszahlung und der RWB China IV schüttet zum ersten Mal aus.

Erst vor wenigen Wochen hatte die RWB den Start des neuen RWB International 8 verkündet. Mit dem Dachfonds können Privatanleger in Deutschland bereits ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro monatlich sicherheitsorientiert in ein Portfolio institutioneller Private-Equity-Fonds investieren. Noch bis Ende des Jahres ist zudem die Beteiligung am RWB Direct Return III möglich, dessen Konzept eine kürzere Laufzeit vorsieht.

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds.

