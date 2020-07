OTS: Schwarz Dienstleistung KG / Aktuelle Zahlen der Schwarz Gruppe

Aktuelle Zahlen der Schwarz Gruppe Neckarsulm (ots) - Die Schwarz Gruppe hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2019 fortgesetzt. Der gruppenweite Umsatz betrug netto 113,3 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 8,6 Prozent. Lidl steigerte den Umsatz auf 89 Mrd. Euro und wuchs um 9,5 Prozent. Der Umsatz bei Kaufland kletterte um 4,5 Prozent auf 23,7 Mrd. Euro. Die beiden Handelssparten sind in 33 Ländern mit über 12.500 Filialen marktaktiv. Die Investitionssumme bewegte sich auf Vorjahresniveau. Aktuell arbeiten 458.000 Menschen in der Gruppe. Stichtag der Bilanz ist der 29. Februar 2020.

