OTS: Simon-Kucher & Partners / Simon-Kucher unter den "Besten Schweizer ...

Simon-Kucher unter den "Besten Schweizer Beratern 2021" Zürich (ots) - Im neuen Ranking des Magazins "Finanz und Wirtschaft" gemeinsam mit Bilan und Statista wurde die globale Strategie- und Marketingberatung als einer der besten Unternehmensberater in der Schweiz ausgezeichnet. Simon-Kucher erzielte Top-Platzierungen in elf Kategorien, darunter in den Bereichen Marketing und Vertrieb.

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin "Finanz und Wirtschaft" hat zusammen mit Bilan und Statista dieses Jahr erstmals die besten in der Schweiz tätigen Berater gekürt*. In dem jüngst veröffentlichten Ranking wurde Simon-Kucher & Partners insgesamt elf Mal ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurden die Kompetenzen der Strategieberatung in den Beratungsfeldern "Marketing, Marke, Pricing" und "Vertrieb, After Sales, CRM" sowie in den Branchen "Banken" und "Maschinen- und Anlagenbau" (Bewertung jeweils "+++++" / "sehr häufig empfohlen"**).

Ebenso sehr gute Bewertungsergebnisse erzielte Simon-Kucher in den Bereichen "Data Analytics, Big Data" und "Strategie" sowie in den Branchen "Chemie, Pharma", "Health Care, Life Sciences", "Konsumgüter, Handel", "Sonstige Industrie" und "Versicherungen" (Bewertung jeweils "++++" / "häufig empfohlen"**).

"Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem neu aufgelegten Ranking in so vielen Kategorien und Industrien als Bester Berater ausgezeichnet wurden", sagt Dr. Jan Engelke, Global Head of Banking and Managing Partner Switzerland bei Simon-Kucher. "Das zeigt, dass unsere Kunden in der Schweiz unsere Beratungskompetenz, unser Know-How und unsere Expertise zu schätzen wissen. Insbesondere in der aktuell unsicheren Zeit ist Vertrauen wichtiger denn je - und diese Ergebnisse bekräftigen das gute und partnerschaftliche Geschäftsverhältnis, das wir zu unseren Kunden haben."

*Über das Ranking : Die Liste der besten Unternehmensberater in der Schweiz (https://www.fuw.ch/article/die-besten-unternehmensberater-der-schweiz-2021/) basiert auf einer Online-Experten- (Partner und Principals von Unternehmensberatungen, ca. 4000 Teilnehmer) und einer Online Klientenbefragung (ca. 200 Teilnehmer). Die Feldzeit lief vom 1. September bis zum 30. November 2020.

** Sämtliche Bewertungen , die über die verschiedenen Kanäle eingetroffen waren, wurden zusammengetragen und ausgewertet. Es wurde hier zwischen "++++" (häufig empfohlen) und "+++++" (sehr häufig empfohlen) unterschieden. Es handelt sich hierbei um keine qualitative, sondern eine quantitative Bewertung auf Basis der durchschnittlichen Anzahl Empfehlungen. Die Bestenlisten bilden ausschließlich Unternehmensberatungen ab, die hinreichend oft empfohlen wurden, eine Erwähnung ist also in jedem Fall eine Auszeichnung und ein positives Votum des Marktes.

Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.400 Mitarbeitern in 40 Büros weltweit vertreten.

Pressekontakt:

Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Angela Ott (Senior Public Relations Manager) Tel: +49 221 36794 386 E-Mail: mailto:angela.ott@simon-kucher.com http://www.simon-kucher.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/4866850

OTS: Simon-Kucher & Partners