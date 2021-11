OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / SKODA AUTO erzielt stabiles Operatives ...

SKODA AUTO erzielt stabiles Operatives Ergebnis in den ersten drei Quartalen, erhebliche Belastungen im weiteren Jahresverlauf (FOTO) Mladá Boleslav (ots) - > Weltweit 700.700 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (-2,9 % gegenüber Vorjahr)

> Aktuell starke Beeinträchtigungen durch Chipmangel

> Operatives Ergebnis und Umsatzerlöse dank gutem ersten Halbjahr dennoch auf hohem Niveau, Umsatzrendite erreicht 6,8 Prozent

> Deutliche Einschränkung der Produktion durch Chipmangel wird viertes Quartal erheblich belasten

> Unternehmen steuert mit erhöhter Kostendisziplin und umfangreichem Effizienzprogramm entgegen

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 konnte SKODA AUTO trotz Halbleiterknappheit weltweit 700.700 Fahrzeuge an Kunden ausliefern (-2,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Dank eines guten ersten Halbjahres konnte die SKODA AUTO Group(1) per Ende September dennoch insgesamt ein Operatives Ergebnis von 900 Millionen Euro erwirtschaften. Der Umsatz von SKODA AUTO beläuft sich in den ersten drei Quartalen 2021 auf 13,329 Milliarden Euro, die Umsatzrendite liegt bei 6,8 Prozent. Die deutliche Einschränkung der Produktion durch den Chipmangel wird das vierte Quartal erheblich belasten. Das Unternehmen steuert mit erhöhter Kostendisziplin entgegen und hat ein umfangreiches Effizienzprogramm aufgesetzt.

Christian Schenk, seit 1. Oktober 2021 neuer SKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT, sagt: "Seit dem dritten Quartal sind die Halbleiterknappheit und die eingeschränkte Verfügbarkeit von Teilen durch Engpässe in den Lieferketten in der Automobilindustrie ein herber Rückschlag für den starken Wachstumskurs von SKODA AUTO. Trotz hoher Nachfrage und hoher Auftragsbestände für unsere erfolgreichen Produkte müssen wir unsere Produktion drosseln. Vor diesem Hintergrund haben wir dank einer konsequenten Steuerung des Produktmixes und einer beharrlichen Reduzierung der Kosten trotz geringerer Auslieferungen das Operative Ergebnis in den ersten drei Quartalen gegenüber Vorjahr dennoch beinahe verdoppelt. Gemeinsam mit der tschechischen Regierung, unserem Sozialpartner KOVO und dem Volkswagen Konzern arbeiten wir unermüdlich an Maßnahmen, um die Halbleiterkrise zu bewältigen und die Arbeitsplätze bei SKODA AUTO und unseren Lieferanten langfristig zu sichern. Zusätzlich haben wir ein umfangreiches Effizienzprogramm aufgesetzt, um die weiter zu erwartenden Belastungen bestmöglich zu reduzieren."

Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: "Die Nachfrage nach unseren Autos ist nach wie vor hoch. Unser rein elektrischer ENYAQ iV, die neue Generation des FABIA und das Facelift des KODIAQ kommen bei unseren Kunden sehr gut an. Gleichzeitig setzen wir alles daran, die Autos schnellstmöglich an unsere Kunden auszuliefern."

Aufgrund der Halbleiterknappheit schränkt der tschechische Autohersteller seine Produktion auch in den kommenden Wochen deutlich ein. Gemeinsam mit dem Sozialpartner KOVO und den Lieferanten arbeitet SKODA AUTO mit Hochdruck daran, die aktuellen Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen. Oberste Priorität ist und bleibt es, die Arbeitsplätze der Beschäftigten langfristig zu sichern. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen damit, bis Ende des Jahres aufgrund fehlender Teile rund 250.000 Fahrzeuge nicht produzieren zu können. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Liefersituation von Halbleitern ab dem vierten Quartal 2021 wieder stabilisieren wird und sich anschließend die Lage schrittweise in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 wieder entspannen wird.

SKODA AUTO Group(1) - Kennzahlen im Quartalsvergleich, Januar bis September 2021/2020(2):

2021 2020 Änderung in %

Auslieferungen an Kunden Fzg. 700.700 721.900 -2,9 %

Auslieferungen an Kunden,

ohne China Fzg. 648.000 597.000 +8,5 %

Produktion(3) Fzg. 578.200 575.000 +0,6 %

Absatz(4) Fzg. 596.100 596.000 0,0 %

Umsatz Mio. EUR 13.329 12.038 +10,7 %

Operatives Ergebnis Mio. EUR 900 469 +92,0 %

Umsatzrendite

(Return on Sales) % 6,8 3,9

Sachinvestitionen Mio. EUR 337 444 -24,1 %

Netto Cash Flow Mio. EUR 321 458 -29,9 %

(1) SKODA AUTO Group umfasst SKODA AUTO a.s, SKODA AUTO Slovensko s.r.o., SKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. und einen Anteil am Gewinn der Gesellschaft OOO VOLKSWAGEN Group RUS.

(2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet.

(3) Umfasst Produktion in SKODA AUTO Group, ohne Produktionen in den Partnermontagewerken in China, der Slowakei, Russland und Deutschland, aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW und AUDI; Fahrzeugproduktion ohne Teil-/ Komplettbausätze.

(4) Umfasst Absatz von SKODA AUTO Group an Vertriebsgesellschaften, einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW, AUDI, PORSCHE und LAMBORGHINI; Fahrzeugabsatz ohne Teil-/Komplettbausätze.

SKODA liefert in den ersten neun Monaten weltweit 700.700 Fahrzeuge aus

In den ersten drei Quartalen liefert der tschechische Automobilhersteller weltweit 700.700 Fahrzeuge an Kunden aus (Januar bis September 2020: 721.900 Fahrzeuge; -2,9 %).

In Westeuropa verzeichnet SKODA AUTO in den ersten neun Monaten des Jahres 326.400 Auslieferungen und damit 4,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf seinem weltgrößten Einzelmarkt Deutschland verzeichnet das Unternehmen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 104.600 Auslieferungen an Kunden (Januar bis September 2020: 113.200 Fahrzeuge; -7,6 %).

In Zentraleuropa liefert das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres 132.600 Fahrzeuge aus (Januar bis September 2020: 134.700 Fahrzeuge; -1,5 %). Im tschechischen Heimatmarkt legt SKODA bei den Auslieferungen an Kunden um 1,1 Prozent auf 63.000 Fahrzeuge zu (Januar bis September 2020: 62.300 Fahrzeuge).

In Osteuropa ohne Russland steigert SKODA zwischen Januar und September seine Auslieferungen an Kunden um 8,6 Prozent auf 29.500 Fahrzeuge (Januar bis September 2020: 27.200 Fahrzeuge).

In Russland kommt der Hersteller in den ersten drei Jahresquartalen auf 72.600 ausgelieferte Fahrzeuge und übertrifft damit den Vorjahreszeitraum um 11,5 Prozent (Januar bis September 2020: 65.200 Fahrzeuge).

In China gehen die Auslieferungen an Kunden in den ersten drei Quartalen 2021 um 57,8 Prozent auf 52.700 Einheiten zurück (Januar bis September 2020: 124.900 Fahrzeuge).

In Indien liefert SKODA AUTO von Januar bis September 2021 13.300 Fahrzeuge aus und verdoppelt damit nahezu die Zahl des Vorjahres (Januar bis September 2020: 6.800 Fahrzeuge; +95,9 %).

In der Türkei verzeichnet die Marke mit 38,9 Prozent starken Zuwachs bei den Fahrzeugauslieferungen (Januar bis September 2021: 21.900 Fahrzeuge; Januar bis September 2020: 15.800 Fahrzeuge).

Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden in den ersten drei Quartalen 2021 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahr):

SKODA OCTAVIA (159.400; -15,9 %)

SKODA KAMIQ (99.100; +9,4 %)

SKODA KAROQ (96.600; +0,1 %)

SKODA FABIA (82.200; +5,9 %)

SKODA KODIAQ (82.600; -14,3 %)

SKODA RAPID (52.400; -3,5 %)

SKODA SUPERB (51.400; -15,7 %)

SKODA SCALA (39.800; -14,0 %)

SKODA ENYAQ iV (28.200; -)

SKODA KUSHAQ (Verkauf nur in Indien: 5.100; -)

SKODA CITIGOe iV (Verkauf nur in Europa: 3.900; -59,0 %)

