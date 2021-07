OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Starkes erstes Halbjahr: SKODA AUTO ...

Starkes erstes Halbjahr: SKODA AUTO steigert Operatives Ergebnis und Umsatz deutlich (FOTO) Mladá Boleslav (ots) - > Erfolgreiches erstes Halbjahr trotz anhaltender Herausforderungen durch Corona-Pandemie und Chipmangel

> Starkes Wachstum: Operatives Ergebnis steigt um 327,2 Prozent auf 974 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

> Umsatz der SKODA AUTO Group(1) von Januar bis Juni steigt gegenüber Vorjahr um 35,2 Prozent auf 10,199 Milliarden Euro

> Umsatzrendite mit 9,6 Prozent auf sehr hohem Niveau

> Weltweite Auslieferungen an Kunden im ersten Halbjahr nehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,8 Prozent auf 515.300 Fahrzeuge zu

Vor dem Hintergrund anhaltender Herausforderungen durch die weltweite COVID-19-Pandemie und die Halbleiter-Knappheit konnte SKODA AUTO seine Fahrzeugauslieferungen in den ersten sechs Monaten des Jahres um gut ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr steigern. Besonders starke Zuwächse verzeichnet der Automobilhersteller bei Fahrzeugauslieferungen in Russland (+54,3 %), Indien (+31,2 %), Osteuropa (+35,0 %) und Westeuropa (+30,9 %). Im ersten Halbjahr 2021 steigert das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 35,2 Prozent auf 10,199 Milliarden Euro, das Operative Ergebnis legt im selben Zeitraum mit 327,2 Prozent deutlich auf 974 Millionen Euro zu und übertrifft damit auch den Wert des Vor-Pandemie-Jahres 2019. Die Umsatzrendite erreichte im ersten Halbjahr mit 9,6 Prozent ein sehr hohes Niveau.

Thomas Schäfer, SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender, sagt: "Wir blicken auf ein starkes erstes Halbjahr zurück. Trotz Halbleiter-Knappheit und den Auswirkungen durch die Corona-Pandemie ist es uns gelungen, sogar die Ergebnisse des Vor-Pandemie-Jahres 2019 zu übertreffen. Ich gratuliere der gesamten SKODA Mannschaft zu dieser tollen Teamleistung! Wir haben uns damit eine sehr gute Basis geschaffen, um unsere neue Unternehmensstrategie NEXT LEVEL - SKODA STRATEGY 2030 erfolgreich umzusetzen."

Klaus-Dieter Schürmann, SKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT, ergänzt: "Unser Effizienzprogramm zeigt Wirkung. Dank einer straffen Kostenkontrolle und weiteren Optimierungsmaßnahmen, insbesondere im Vertrieb, konnten wir das Betriebsergebnis und den Umsatz in der ersten Jahreshälfte deutlich steigern. SKODA AUTO ist mit einer Umsatzrendite von 9,6 Prozent nachhaltig profitabel, das operative Geschäft ist äußerst robust. Ich blicke deshalb zuversichtlich auf das zweite Halbjahr. Unsere hohe Kostendisziplin behalten wir bei."

Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: "Die Auslieferungszahlen der ersten Jahreshälfte sprechen eine eindeutige Sprache: Unsere Produktoffensive trifft den Geschmack unserer Kunden. Die stärksten Zuwächse verzeichnen wir in Russland und Europa. Weitere Wachstumsimpulse werden, nach dem erfolgreichen Start des ENYAQ iV, die kürzlich aufgewerteten Modelle KODIAQ und FABIA setzen."

SKODA AUTO hat nach dem herausfordernden Jahr 2020 an Fahrt aufgenommen. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35,2 Prozent auf 10,199 Milliarden Euro.

Sein operatives Ergebnis konnte das Unternehmen im selben Zeitraum gegenüber Vorjahr mit 974 Millionen Euro mehr als verdreifachen. Die Umsatzrendite liegt mit 9,6 Prozent auf einem sehr hohen Niveau. Die weltweiten Auslieferungen an Kunden konnte die Marke um ein gutes Fünftel auf 515.300 Fahrzeuge steigern.

Mit seiner neuen NEXT LEVEL - SKODA STRATEGY 2030 steuert das Unternehmen erfolgreich durch das Jahrzehnt der Transformation. Im Rahmen der Strategie setzt es sich ehrgeizige Ziele in den Bereichen nachhaltiges Wachstum, Erschließung neuer Vertriebsregionen und Elektrifizierung. Bis zum Jahr 2030 will SKODA AUTO zu den fünf meistverkauften Automarken in Europa zählen. Dafür setzt der tschechische Automobilhersteller auf besonders preiswerte Einstiegsmodelle und ein starkes, elektrifiziertes Modellportfolio. Darüber hinaus soll SKODA die führende europäische Marke in Indien, Russland und Nordafrika werden und übernimmt weitere Verantwortung innerhalb des Volkswagen Konzerns. Gemeinsam mit dem Konzern und Partnern aus Politik und Wirtschaft arbeitet SKODA AUTO zudem daran, das Heimatland Tschechien zum Elektromobilitäts-Hub auszubauen.

SKODA AUTO Group(1) - Kennzahlen im ersten Halbjahr, Januar bis Juni 2021/2020(2):

2021 2020 Änderung in %

Auslieferungen an Kunden Fzg. 515.300 426.700 +20,8 Auslieferungen an Kunden, ohne China Fzg. 471.300 349.300 +34,9 Produktion(3) Fzg. 458.700 357.000 +28,50 Absatz(4) Fzg. 463.000 371.900 +24,50

Umsatz Mio. EUR 10.199 7.546 +35,20 Operatives Ergebnis Mio. EUR 974 228 +327,20 Umsatzrendite (Return on Sales) % 9,6 3

Sachinvestitionen Mio. EUR 196 261 -24,90

Netto Cash Flow Mio. EUR 678 -25 2812,00

(1) SKODA AUTO Group umfasst SKODA AUTO a.s, SKODA AUTO Slovensko s.r.o., SKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. und einen Anteil am Gewinn der Gesellschaft OOO VOLKSWAGEN Group RUS.

(2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet.

(3) Umfasst Produktion in SKODA AUTO Group, ohne Produktionen in den Partnermontagewerken in China, Slowakei, Russland und Deutschland, aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW und AUDI; Fahrzeugproduktion ohne Teil-/ Komplettbausätze.

(4) Umfasst Absatz von SKODA AUTO Group an Vertriebsgesellschaften, einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW, AUDI, PORSCHE und LAMBORGHINI; Fahrzeugabsatz ohne Teil-/Komplettbausätze.

Erstes Halbjahr 2021: SKODA AUTO liefert weltweit 515.300 Fahrzeuge aus

Von Januar bis Juni liefert der tschechische Automobilhersteller weltweit 515.300 Fahrzeuge an Kunden aus und damit 20,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (erstes Halbjahr 2020: 426.700).

In Westeuropa verzeichnet SKODA AUTO in der ersten Jahreshälfte 237.900 Auslieferungen und damit 30,9 Prozent mehr als von Januar bis Juni 2020. Auf seinem weltgrößten Einzelmarkt Deutschland steigert das Unternehmen die Auslieferungen an Kunden um 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 75.900 Fahrzeuge (erstes Halbjahr 2020: 63.600 Fahrzeuge).

In Zentraleuropa liefert der Automobilhersteller im ersten Halbjahr 2021 97.400 Fahrzeuge an Kunden aus (gegenüber 84.400 von Januar bis Juni 2020; +15,4 %). Im tschechischen Heimatmarkt legt SKODA bei den Auslieferungen an Kunden um 11,7 Prozent auf 44.000 Fahrzeuge zu (39.400 Fahrzeuge im Vorjahreszeitraum).

In Osteuropa ohne Russland steigert das Unternehmen seine Auslieferungen an Kunden um 35,0 Prozent auf 22.500 Fahrzeuge (Januar bis Juni 2020: 16.700 Fahrzeuge).

In Russland kommt der Hersteller von Januar bis Juni auf 52.800 ausgelieferte Fahrzeuge und übertrifft damit nicht nur den Vorjahreszeitraum deutlich (erstes Halbjahr 2020: 34.200 Fahrzeuge; +54,3 %) sondern auch die Werte vor der Corona-Pandemie.

In China gehen die Auslieferungen an Kunden im ersten Halbjahr 2021 um 43,1 Prozent auf 44.000 Einheiten zurück (Vergleichszeitraum 2020: 77.400 Fahrzeuge). Hauptgrund hierfür ist die Halbleiter-Knappheit.

In Indien liefert SKODA AUTO von Januar bis Juni 2021 4.900 Fahrzeuge aus (erstes Halbjahr 2020: 3.700; +31,2 %).

In der Türkei verzeichnet die Marke mit 129,8 Prozent starken Zuwachs bei den Fahrzeugauslieferungen (erstes Halbjahr 2021: 17.600 Fahrzeuge; erstes Halbjahr

2020: 7.600 Fahrzeuge).

Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im ersten Halbjahr 2021 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahr):

SKODA OCTAVIA (121.000; +9,3 %)

SKODA KAROQ (75.500; +34,3 %)

SKODA KAMIQ (73.700; +40,4 %)

SKODA KODIAQ (64.700; +6,5 %)

SKODA FABIA (56.600; +17,7 %)

SKODA SUPERB (40.100; +6,1 %)

SKODA RAPID (37.900; +35,1 %)

SKODA SCALA (28.000; +2,5 %)

SKODA ENYAQ iV (14.600; -)

SKODA CITIGOe iV (Verkauf nur in Europa: 3.100; -40,4 %)

