OTS: Sky Deutschland / Das beste Dienstagsspiel der UEFA Champions League auf ...

Das beste Dienstagsspiel der UEFA Champions League auf Amazon Prime Video läuft in den Sky Sportsbars / Unterföhring (ots) -

- Alle 16 Live-Übertragungen der UEFA Champions League von Prime Video pro Saison werden in den kommenden drei Jahren auch in den Sky Sportsbars in Deutschland gezeigt - UEFA Champions League Live-Übertragung von Prime Video am Dienstag wird Gastronomen auf dem linearen TV-Kanal (Programmplatz 294) via Kabel und Satellit als Teil des Sportsbar- oder International-Pakets bereitgestellt - Besucher der Sky Sportsbars können damit in der neuen Fußball-Saison neben der Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal und Premier League auch die Prime Video-Übertragung des besten Dienstagsspiels in der UEFA Champions League live miterleben

Unterföhring, 5. August 2021 - Sky Deutschland schließt eine Vereinbarung mit Amazon Prime Video im Außer-Haus-Markt für die kommenden drei Spielzeiten der UEFA Champions League und zeigt die Prime Video-Übertragung des besten Live-Spiels in der UEFA Champions League am Dienstag in den Sky Sportsbars in Deutschland . Die insgesamt 16 Spiele von Prime Video pro Saison werden künftig im Gastro-Vertrag von Sky enthalten sein. Hierfür müssen die Gastronomen entweder das Sportsbar- oder das International-Paket* buchen. Unter dem Titel "Prime Video Sportsbar" wird die Live-Übertragung von Prime Video den Gastrokunden auf einem speziellen Kanal des Sky Receivers (Programmplatz 294) über Satellit und Kabel in bester Qualität bereitgestellt.

Damit ergänzt Sky sein hochwertiges Live-Sport-Angebot mit der Fußball-Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal und Premier League sowie Formel 1 und Handball in den Sky Sportsbars um Premium-Live-Sport von Prime Video.

Bei der exklusiven Prime Video Live-Übertragung der UEFA Champions League an jedem Dienstag dürfen sich die Sportsbar-Gäste auf eine informative Vor- und Nachberichterstattung freuen. Das Moderatorenteam bilden Sebastian Hellmann, Annika Zimmermann und Shary Reeves, die durch den Champions League Spieltag führen werden. Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentieren die Partien. Außerdem werden renommierte Experten die Sendung mit ihren Analysen begleiten, darunter Mario Gomez, Kim Kulig, Matthias Sammer und Wolfgang Stark. Weitere namhafte Experten werden zu einem späteren Zeitpunkt noch angekündigt.

Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland: "Durch die Vereinbarung mit Prime Video ergänzt Sky sein Angebot um die hochkarätigen Live-Spiele in der UEFA Champions League. Sky unterstreicht einmal mehr seine Rolle als wichtiger TV-Partner für den Außer-Haus-Markt in Deutschland. Auch mit Beginn der neuen Saison bietet Sky damit den Betreibern in der Gastronomie und Hotellerie eine einzigartige Vielfalt an hochwertigem Live-Sport - alles aus einer Hand."

*Die neue Paketstruktur von Sky für die Gastronomie zur neuen Saison ist abrufbar unter: https://business.sky.de

_________________________________________________________________________

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Jens Bohl External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/4986349

OTS: Sky Deutschland