OTS: Sky Deutschland / Sky Deutschland optimiert mit dem Start von Sky ...

- Neues attraktives Einstiegsangebot " Sky Ultimate TV (https://www.sky.de/ultimate) " inklusive bestem Sky Entertainment, Netflix und TV-Erlebnis mit Sky Q - Anpassung der Preisstruktur für Neukunden ab 9. November: Ultimate TV mit Netflix für 20 Euro/Monat, mit Cinema 30 Euro/Monat, Live-Sport-Angebot ab 20 Euro/Monat - Starke Neuinvestitionen in Inhalte und Partnerschaften sowie Fortsetzung der Programmoffensive: Sky sichert sich exklusive Übertragungsrechte der INDYCAR SERIES ab 2022

Unterföhring, 29. Oktober 2021 - Gute Nachrichten für alle Entertainment-Fans: Sky Deutschland bietet sein erstklassiges Unterhaltungsangebot in einer neuen Preis- und Paketstruktur an.

Sky Ultimate TV: Sky Q und Entertainment sowie Netflix inklusive

Ein zentrales Element der Neugestaltung ist dabei "Sky Ultimate TV" als attraktives Einstiegsangebot. Sky Ultimate TV löst die beiden Pakete Entertainment Plus und Entertainment ab und wird nach einer Übergangsphase das neue Basisangebot für Sky Q. Für 20 Euro pro Monat erhalten die Kunden das beste Sky Entertainment inklusive aller Netflix-Inhalte und ein innovatives TV-Erlebnis mit Sky Q. Für die Nutzung von Sky Ultimate TV ist ein Sky Q Receiver erforderlich.

Aggregation. Darüber haben Kunden mit Ultimate TV leichten Zugang zu den beliebten Mediatheken von ARD, ZDF, ARTE, oder TVNOW mit über 4.700 Stunden Unterhaltung von RTL, Vox etc.. Zudem umfasst das Angebot eine große Auswahl an Premium-Apps wie Prime Video, DAZN oder Disney+, die ebenfalls hinzugebucht und auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) genutzt werden können. Sky bündelt damit Highlights aus Fernsehen, Streaming und Apps an einem Ort.

Netflix. Das Basis-Abo von Netflix mit einem Stream ist künftig im Basis-Paket immer mit dabei. Die Netflix Inhalte sind einfach über die Suchfunktion des Sky Q Receivers verfügbar und in den Übersichten integriert. Netflix-Kunden können ihr bestehendes Konto mitnehmen. Auf Wunsch ist Netflix bei ausschließlich sportbegeisterten Kunden nicht enthalten.

Content. Bei Ultimate TV haben die Zuschauer:innen Zugriff auf eine einzigartige Vielfalt an Premium-Content. Dazu gehören tausende exklusive Serien (https://www.sky.de/serien) von Sky und HBO (https://www.sky.de/serien/hbo) , Sky Originals wie " Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot-154535) ", "Der Pass", " Die Ibiza Affäre (https://www.sky.de/serien/die-ibiza-affaere) " und zukünftigen Highlights wie " Die Wespe (https://www.sky.de/serien/die-wespe) ", Dokumentationen jederzeit auf Abruf, davon 27 Premium-Sender.

Experience. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv.

Ben Case, Senior Vice President Sky TV bei Sky Deutschland: "Mit der neuen Angebots- und Preisstruktur und dem Start von Sky Ultimate TV machen wir einen weiteren großen Schritt, um unser Angebot für die Kunden zu verbessern. Durch die Integration von Netflix in das Basisangebot bieten wir ihnen das beste Unterhaltungserlebnis zu einem sehr attraktiven Preis."

Anpassung der Preisstruktur

Im Zuge der Umstellung passt Sky auch seine Preisstruktur an. Das neue Einstiegsangebot "Sky Ultimate TV" kostet nur 20 Euro/Monat. Film-Fans erhalten das gesamte Fiction-Angebot inklusive Sky Cinema-Paket für 10 Euro zusätzlich zu einem Preis von 30 Euro/Monat.

Kunden können das Netflix-Basispaket für fünf Euro/Monat auf die HD-Variante (2 Streams) und für zehn Euro/Monat auf die UHD-Variante (4 Streams) erweitern.

Sportfans erhalten auf Wunsch weiterhin das bestehende Basis-Paket ohne Netflix. Das Sky Abonnement mit zugebuchtem Sport-Paket kostet künftig 20 Euro/Monat, mit zugebuchtem Bundesliga-Paket 27 Euro/Monat und das gesamte Sport-Angebot 32,50 Euro/Monat.

Des Weiteren können die Kund:innen unter anderem das Sky Kids Paket (+ 5 Euro/Monat), das Multiscreen-Paket (+10 Euro/Monat) und Sky Go Plus (+ 5 Euro/Monat) dazu buchen.

Die Kunden bleiben mit der neuen Preis- und Paketstruktur flexibel, da sie nach den ersten 12 Monaten monatlich kündigen können und die Möglichkeit haben, sich für eine neue Vertragslaufzeit neu zu binden, um die Vorteilskonditionen zu erhalten.

Die neue Paket- und Preisstruktur tritt für Neukunden ab dem 9. November 2021 in Kraft. Entertainment-Fans können bis zu diesem Zeitpunkt noch ein Sky-Abo zu den alten Konditionen abschließen.

Massive Investitionen ins Programm und Partnerschaften

Sky Deutschland hat in den letzten Monaten eine große Programm-Offensive sowohl im Entertainment als auch im Sport gestartet und dabei massiv in hochwertigen Content und Partnerschaften mit anderen TV-Häusern investiert. Die Kunden haben davon direkt profitiert und kommen in den Genuss eines besonders reichhaltigen Entertainment-Erlebnisses.

- Launch von vier Sky Sendermarken in diesem Jahr mit Sky Crime, Sky Comedy, Sky Documentary und Sky Nature - Starke Content-Partnerschaften bieten Zugriff auf tausende Blockbuster-Filme, zum Teil kurz nach Kino - Tiefenintegration von TVNOW und Disney+ auf der Sky Q Plattform - Sukzessive Erweiterung der App-Vielfalt auf Sky Q wie zuletzt dem KiKA Player, weitere App-Integrationen sind geplant - Erwerb weiterer Sportrechte wie der Formel 1 exklusiv, NHL, Wanda Diamond League, Verlängerung wichtiger Fußball-Rechte wie der Premier League und DFB-Pokal der Herren und Frauen - Deutlicher Ausbau an Eigenproduktionen im nächsten Jahr: Mehr als 60 Sky Originals im Programm, inklusive der eigenproduzierten Serien aus UK und Italien - Demnächst: Start des Streaming-Dienstes Peacock in Deutschland und Integration in das Entertainment-Paket - Ab 2022: Integration der Plattform Paramount+ auf Sky mit zahlreichen exklusiven Highlights

Zudem hat sich Sky jetzt die exklusiven Übertragungsrechte der legendären INDYCAR SERIES für die nächsten drei Jahre gesichert. Sky wird ab dem nächsten Jahr alle 17 Rennen übertragen. Die Vereinbarung gilt für alle Sky Märkte, also Deutschland, Österreich und Schweiz, sowie Großbritannien, Irland und Italien.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, TVNOW und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) .

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

