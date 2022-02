OTS: Sopra Steria SE / NelsonHall zeichnet Sopra Steria als führenden ...

NelsonHall zeichnet Sopra Steria als führenden Dienstleister für Digital Banking aus Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria, ein führender europäischer Management- und Technologieberater, wurde von der internationalen Analystengruppe NelsonHall im jüngsten NEAT-Report in die Liste der weltweiten "Leader" für Services im Digital Banking aufgenommen.

Für den NEAT-Report hat NelsonHall 17 der weltweit führenden Anbieter für Dienstleistungen und Beratung im Digital Banking untersucht. Das Analystenhaus würdigt besonders die Stärke des Servicegeschäfts von Sopra Steria im Digital Banking, das mit einer offenen Cloud-Plattform auf die Bedürfnisse europäischer und afrikanischer Banken ausgerichtet ist.

Die Auszeichnung von Sopra Steria durch NelsonHall als "Leader" für Dienstleistungen im Digital Banking basiert konkret auf diesen Punkten:

- eine starke Position auf dem europäischen Bankenmarkt mit zuverlässigen Onshore-Kapazitäten - eine eigene Bankenplattform mit vordefinierten APIs für die Integration in verschiedene Lösungen, darunter eine "Bank-in-a-Box"-Version für die schnelle Implementierung - solide Software-as-a-Service-Angebote (SaaS) und Managed Services für die eigenen Lösungen - ausgewiesene Erfahrung mit Cloud-Migrationen für Banken und Finanzdienstleister und ein großes Partnernetzwerk

Sopra Steria berät den Bank- und Finanzdienstleistungssektor seit Jahrzehnten und begleitet die Branche mit IT-Services. Die Gruppe hat ihr Angebot sukzessive durch strategische Übernahmen erweitert, zuletzt durch die von Fidor Solutions und Luminosity. Darüber hinaus nutzt der Konzern sein Fintech-Ökosystem und baut so seine Expertise durch den Einsatz neuer Technologien aus. Die Schwerpunkte der wachsenden Produktpalette liegen derzeit auf im Zahlungsverkehr, der Kreditvergabe, dem Datenmanagement sowie auf den Gebieten Nachhaltigkeit und Cybersecurity.

"Für uns ist der jüngste NEAT-Report eine schöne Bestätigung dessen, was wir als Feedback aus dem Markt bekommen: Banken und andere Finanzdienstleister beauftragen Sopra Steria, weil sie mit digitalen Technologien und Services Kosten senken, Sicherheitsarchitekturen verbessern, die Markeinführung neuer Produkte und Dienstleistungen beschleunigen und die Kundenerfahrung verbessern wollen", sagt Martin Stolberg, Leiter des Geschäftsbereichs Banking von Sopra Steria in Deutschland und Österreich.

Nicolas Aidoud, Group Executive Head of Financial Services bei Sopra Steria, fügt hinzu: "Wir sind sehr stolz darauf, als Leader für Digital Banking anerkannt zu werden. Die Auszeichnung bestätigt unsere Position als führender Anbieter sowohl von Software als auch von digitalen Bankdienstleistungen. Sopra Steria wird auch in Zukunft in neue Technologien investieren, um zusätzliche digitale Leistungen zu entwickeln. Das wird unser Wachstum in den Bereichen Digital und Cloud auf dem europäischen Markt für Finanzdienstleistungen beschleunigen."

Andy Efstathiou, Leiter der Banking Operations & Transformation Practice bei NelsonHall, erklärt: "Sopra Steria wurde als führender Anbieter für Digital Banking ausgezeichnet, weil die Gruppe leistungsstarke SaaS und Managed Services für ihre proprietären Bankingplattformen mit vorkonfigurierten APIs anbietet. Darüber hinaus verfügt Sopra Steria über umfassende Ressourcen in den Bereichen Cloud-Migration und Open Banking, um den Bedürfnissen europäischer und afrikanischer Banken gerecht zu werden."

