OTS: StepStone.de / Video-Recruiting-Plattform Cammio wird Teil der StepStone ...

Video-Recruiting-Plattform Cammio wird Teil der StepStone Gruppe Düsseldorf (ots) - Die Online-Jobplattform StepStone hat Cammio, einen Experten für Video-Recruiting-Lösungen, übernommen. Cammio bietet innovative Video-Lösungen zur Unterstützung des gesamten Bewerbungsprozesses - von der ersten Kandidatenansprache über Vorstellungsgespräche bis hin zu der Auswahl und Einstellung von neuen Mitarbeitern.

"Der vollständige Recruiting-Prozess wird zukünftig vermehrt auch digital und per Video stattfinden", sagt StepStone CEO Sebastian Dettmers. "Wir freuen uns, dass Cammio nun Teil der StepStone Unternehmensfamilie ist. Gemeinsam werden wir Recruiting noch flexibler gestalten, damit sich Talente und Unternehmen jederzeit und schnell finden können." Bereits seit April bietet StepStone Recruitern in mehreren Ländern die Funktionen des Video-Tools an, nun wird Cammio als fester Bestandteil des StepStone Produktportfolios integriert. StepStone wird so das Produktangebot im Bereich videogestützter Prozesse mit Cammio ausbauen und weitere videobasierte Innovationen in der Talent Journey vorantreiben.

Cammio wurde 2013 von Walter Hueber (CEO) und Bas Dirkse (CTO) als Unternehmen für Employer Branding und Videorekrutierung ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, Personalverantwortlichen und Bewerbern ein anwendungsfreundliches Tool anzubieten, haben sie sich auf dem Markt zu einem der technologisch führenden Anbieter für Video-Recruiting etabliert. Zu den Kunden und Nutzern von Cammio zählen namhafte Unternehmen unterschiedlicher Branchen in Europa. In Den Haag und Düsseldorf beschäftigt das Unternehmen insgesamt 20 Mitarbeiter, deren Führung Walter Hueber auch nach der Übernahme durch die StepStone Gruppe behält. "Wir freuen uns, ab sofort gemeinsam mit StepStone die Recruiting-Prozesse von Unternehmen mit innovativen Video-Lösungen bereichern zu können. Die Zusammenarbeit ermöglicht uns, die Potenziale unseres Tools weiter auszuschöpfen und unsere internationale Wachstumsstrategie gemeinsam voranzutreiben", kommentiert Hueber.

Cammio bietet digitale Vorstellungsgespräche und zeitversetzte Video-Interviews sowie dazu Videoformate für Motivationsschreiben, Video Pitches und die Ansprache über Video Messaging an. Diese unterschiedlichen Videolösungen werden mit Speech-to-Text Technologie, einem Terminfindungsmodul und KI-getriebenen Persönlichkeitsanalysen kombiniert.

Über StepStone

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter und betreibt neben http://www.stepstone.de Online-Jobplattformen in weiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.

Über Cammio

Cammio ist eine cloudbasierte Video-Rekrutierungsplattform, mit der Unternehmen Vorstellungsgespräche und Auswahlverfahren digital durchführen können. Cammios videobasierte Technologie gestaltet Einstellungsprozesse sowohl für Personalverantwortliche als auch für Bewerber ansprechender, effizienter und persönlicher und bringt zugleich die Employer Brand und die Candidate Experience auf ein neues Level. Mit Cammio erkennen und gewinnen Unternehmen Talente schneller, persönlicher und effektiver als je zuvor.

Pressekontakt:

StepStone Presseteam Telefon: 0211/93493-5731/-5529 E-Mail: presse@stepstone.de http://www.stepstone.de

Cammio GmbH Annie Burkhardt Telefon: +31 (0) 627146319 E-Mail: annie@cammio.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38447/4600073

OTS: StepStone.de