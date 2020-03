OTS: Stuttgarter Nachrichten / Kommentar zu Ölpreisen zur Corona-Krise

Kommentar zu Ölpreisen zur Corona-Krise Stuttgart (ots) - Zwar ist der Preis für ein Fass Rohöl am Montag um bis zu 30 Prozent gefallen, und eine deutliche Steigerung ist auch vorerst nicht in Sicht. An den Zapfsäulen jedoch wird davon nur bedingt etwas ankommen. Das liegt daran, dass rund zwei Drittel des Benzinpreises nicht etwa vom Markt, sondern vom Staat bestimmt werden, etwa durch Steuern und Abgaben. Der Preis des Rohöls macht selbst vom letzten Drittel nur noch einen kleineren Anteil aus. Der Rest setzt sich aus den Kosten für Verarbeitung, Transport und den Verkauf an den Autofahrer zusammen. Bei diesem Drittel haben die Mineralölkonzerne inzwischen eine geschickte Taktik entwickelt - oder wie sie es nennen: eine intelligente, nachfragegesteuerte Preispolitik.

