OTS: SV SparkassenVersicherung / SV Konzern: Vorläufige Zahlen 2019 / SV ...

SV Konzern: Vorläufige Zahlen 2019 / SV erreicht 2019 sehr gute Ergebnisse Stuttgart (ots) - - SV wächst deutlich stärker als der Markt

- Betriebliche Altersversorgung wird immer wichtiger

- Vielzahl regionaler Unwetter kosten SV über 120 Millionen Euro

- Mit Kooperationen und Neugründungen Marktchancen genutzt

Die SV SparkassenVersicherung (SV) blickt nach vorläufigen Zahlen auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück. In der Schaden-Unfallversicherung wurde mit einem Beitragsplus von 4,6 % ein deutlich über dem Markt liegendes Wachstum erreicht. Auch die Lebensversicherung konnte mit einem Prämienanstieg um 17,6 % Marktanteile gewinnen. Neben einem Zuwachs bei den Einmalbeiträgen konnte das Neugeschäft gegen laufenden Beitrag auf den höchsten Wert seit 2004 gesteigert werden. "Die Lebensversicherung ist nach wie vor ein unverzichtbarer Baustein der privaten Altersvorsorge", sagt der Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Jahn. Auf Konzernebene stiegen die Beitragseinnahmen um 11,1 % auf 3,48 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,13). Das Konzernergebnis wird mit 53,6 Millionen Euro ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert (48,3) erwartet. "Wir sind sehr zufrieden. 2019 war eines unserer erfolgreichsten Geschäftsjahre", so die Einschätzung von Dr. Andreas Jahn.

Schaden-Unfallversicherung mit ertragreichem Wachstum

In der Schaden-Unfallversicherung stiegen die gebuchten Bruttobeiträge im selbst abgeschlossenen Geschäft um 4,6 % auf 1,63 Milliarden Euro (1,56). Damit ist die SV 2019 deutlich stärker gewachsen als der Markt, für den ein Wachstum um 3,2 % erwartet wird. Zulegen konnte die SV sowohl im Privat-kunden- als auch im Firmenkundengeschäft. Beigetragen hierzu hat ein sehr gutes Neugeschäft, das um 5,3 % auf 105,6 Millionen Euro (100,2) gesteigert werden konnte.

Die Schadenaufwendungen lagen bei 1.122,8 Millionen Euro (1.207,9) und damit erneut über der Milliardengrenze. Die bilanzielle Schaden-Kostenquote beträgt 85,2 % (91,2) und liegt damit unter dem erwarteten Wert der Branche von 93 %. Mit einem Jahresergebnis von 82,8 Millionen Euro (54,3) wurde das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen. Es ist das beste Ergebnis, das der Gebäudeversicherer seit Bestehen erzielt hat.

Passende Produkte für alle Kunden

Für Privatkunden ist der SV PrivatSchutz der Rundum-Schutz mit umfassenden Deckungen in einer Police. Mittlerweile sind über 2 Millionen Verträge und mehr als 400 Millionen Euro Beitrag im Bestand. Mit der SV FirmenPolice hat die SV vor allem kleinere und mittlere Unternehmen und deren spezifische Bedürfnisse im Blick. Die SV konnte hier ein Beitragsplus von 5,4 % auf 111,7 Millionen Euro (105,9) erzielen. Dr. Andreas Jahn: "Wir passen unsere Produkte den neuen Anforderungen stetig an, um für unsere Privat- und Firmenkun-den immer eine entsprechende Versicherungslösung zu haben."

Cyberversicherungen als Wachstumsmarkt

Für Cyberrisiken bietet die SV für alle Kundenbedarfe eine Lösung. Für Privat-kunden hat die SV im Mai 2016 den SV InternetSchutz eingeführt und bisher rund 27.000 Verträge policiert. In diesem Jahr setzt die SV gemeinsam mit dem Sicherheitsdienstleister CPP Deutschland eine Leistungserweiterung um. Mittels einer "digitalen Alarmanlage" werden Kunden vor Identitätsdiebstahl und Datenmissbrauch in (illegalen) digitalen Handelsplätzen geschützt. Für ihre Gewerbekunden hat die SV seit 2017 mit dem SV CyberSchutz eine entsprechende Basis-Lösung im Angebot. Für Unternehmen, die einen weitergehenden Schutz benötigen, bietet die SV in Kooperation mit AIG mit der CyberEdge eine passende Deckung an. Zur Unterstützung der Risikoanalyse und zur Schadenprävention setzt die SV seit Oktober 2019 eine CyberApp ein, die SV-Kunden kostenlos nutzen können.

Viele lokale Unwetterschäden

Auf der Schadenseite waren erneut eine Vielzahl von Elementarschäden zu verzeichnen. Dabei setzte sich die Entwicklung hin zu mehr lokalen Unwetterereignissen fort. So verursachte das Sturmtief "Eberhard" am 10. März bei der SV über 22.000 Schäden mit einem Schadenvolumen von über 30 Millionen Euro. Im August wütete im Großraum Frankfurt ein Unwetter mit schweren Sturmböen und Hagel. Für Schäden an rund 5.300 Gebäuden und Autos zahlte die SV ihren Kunden 23 Millionen Euro. Die Aufwendungen für Sturm- und Unwetterschäden lagen insgesamt bei 128,9 Millionen Euro (176,7). Der seit Jahren beobachtete Trend hin zu vermehrten Elementarschäden setzte sich im neuen Jahr fort. Sturmtief "Sabine" zog am 9. und 10. Februar über Deutschland hinweg. Die SV rechnet mit 35.000 Schäden und einem Schadenvolumen von rund 70 Millionen Euro.

Starkes Neugeschäft in der Altersvorsorge

Ein starkes Wachstum verzeichnete die SV im Altersvorsorgegeschäft. Die gebuchten Bruttobeiträge der SV Lebensversicherung stiegen um 17,6 % auf 1,85 Milliarden Euro (1,57). Das Neugeschäft nach Beitragssumme wuchs um 17,4 % auf 3,11 Milliarden Euro (2,65). Das Neugeschäft gegen laufenden Beitrag übertraf nach Beitragssumme das Vorjahr um 9,1 % und erreichte 2.242,7 Millionen Euro. Das ist der höchste Wert seit 15 Jahren. Dieses Ergebnis ist maßgeblich getrieben durch die Produkte der betrieblichen Altersversorgung mit einem Anteil von rund 43 %. Das Neugeschäft gegen Einmalbeiträge stieg 2019 auf einen Wert von 865,7 Millionen Euro (592,0; 2017: 739,4). Gegen Einmalbeiträge wurden vor allem Rentenversicherungen der privaten Altersversorgung abgeschlossen.

Insgesamt erzielte die SV Lebensversicherung einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung von 16,3 Millionen Euro. Der Wert liegt unter dem durch Sondereffekte geprägten Vorjahr von 30,5 Millionen Euro. Die Nettoverzinsung stieg auf 3,4 % (2,6). Die Zinszusatzreserve wächst auf 1.660,8 Millionen Euro (1.485,4) und sichert die Leistungsversprechen gegenüber den Versicherungsnehmern. Die Bewertungsreserven der SV Lebensversicherung stiegen von 2,3 Milliarden Euro auf 3,6 Milliarden Euro. Dr. Andreas Jahn: "Die SV Lebensversicherung ist ein stabiles und gut aufgestelltes Unternehmen."

Betriebliche Altersversorgung auf Wachstumskurs

Schon seit vielen Jahren setzt die SV auf die betriebliche Altersversorgung und baut diesen Geschäftszweig konsequent aus - mit wachsendem Erfolg. Die Beitragssumme im Neugeschäft stieg um 20,8 % auf 1.002,6 Millionen Euro (830,1) und lag damit erstmalig über der Milliardenmarke.

Führendes Angebot in der bAV: Das Arbeitgeberportal

Seit Anfang 2019 bietet die SV ihren Arbeitgeberkunden das digitale Verwaltungsportal "SV bAV Manager". Entwickelt wurde die Lösung für SV-Kunden gemeinsam mit xbAV, einem führenden Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung. Im Portal sind alle Verträge der betrieblichen Altersversorgung und Zeitwertkonten der Arbeitgeber hinterlegt. Änderungen und Meldungen können einfach und schnell durchgeführt werden. Etwa 450 Arbeitgeber nutzen bereits dieses Portal, rund 25.000 Verträge werden dort verwaltet. "Wir übernehmen mit dem SV bAV Manager die führende Rolle bei dem digitalen Angebot in der bAV in der Sparkassen-Finanzgruppe und in Deutschland", sagt Dr. Andreas Jahn.

Berufsunfähigkeitsprodukte im Aufwind

Die Produkte gegen Berufsunfähigkeit wurden ebenfalls stärker nachgefragt als noch im Vorjahr. Das Neugeschäft nach Beitragssumme in der Berufsunfähigkeitsversicherung wuchs um 23,2 % auf 261,0 Millionen Euro. Einen großen Anteil daran hatte die WeiterdenkerBU, ein modernes Produkt, das die SV seit Mitte Mai 2019 speziell für junge Leute auf den Markt gebracht hat. Die Einführung war ein großer Erfolg: Insgesamt hat die SV knapp 2.000 Verträge mit einer Beitragssumme von 105,0 Millionen Euro policiert.

Neugründungen und Kooperationen

Dr. Andreas Jahn: "Die SV ist in ihrem Kerngeschäft sehr gut aufgestellt. Gleichzeitig setzen wir auf Zukunftsthemen und investieren in innovative Kooperationen und Neugründungen."

Mit der Versicherungskammer Bayern, der Provinzial NordWest und der Provinzial Rheinland gründete die SV 2019 das in Berlin ansässige Startup idf innovations- und digitalisierungsfabrik GmbH (id-fabrik). Die dort entwickelten Lösungen werden den öffentlichen Versicherern und den Partnern im Sparkassen-Verbund zur Verfügung gestellt.

Mit der 2019 gegründeten SV CUBE GmbH bietet die SV anderen Unternehmen und Kommunen ihre umfassende Kompetenz in der Gebäudewertermittlung im gewerblichen, industriellen und kommunalen Bereich an. Denn immer wieder stellen unsere Experten fest, dass die versicherten Gebäude im Wert gestiegen sind. Damit reicht die Versicherungssumme im Schadenfall nicht aus.

Auch im Schadenmanagement geht die SV innovative Wege. Das selbstentwickelte Regulierungstool SV ProfClaim wird im Markt nachgefragt. Die SV verkauft das Tool über die neu gegründete InsurSolutions GmbH erfolgreich im Markt. Per App werden damit Schäden vor Ort erfasst, kalkuliert und reguliert. Für die Auszahlung nutzt die SV seit Anfang 2015 das InterCard-System. Der digitale Zahlungsprozess wurde 2019 mit einem IBAN-Readerverfahren weiter verbessert. Die Kunden erhalten so die erste Entschädigung sofort durch direkte Auszahlung auf ihr Girokonto.

Über die SV

Die SV ist einer der großen öffentlichen Versicherer in Deutschland. Der Konzernsitz ist Stuttgart. Neben dem Rundumschutz für Privatpersonen liegt ein Schwerpunkt in der Versicherung von Unternehmensrisiken, sei es Gewerbe, Industrie oder Landwirtschaft. Als Marktführer in der Gebäudeversicherung versichert die SV in Baden-Württemberg und Hessen gut zwei Drittel aller Häuser. 3,9 Millionen Kunden vertrauen dem Schutz der SV. Die SV ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und beschäftigt 5.000 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.sparkassenversicherung.de/content/privatkunden/presse/

Pressekontakt:

Ansprechpartner: SV SparkassenVersicherung Unternehmenskommunikation Sylvia Knittel Pressesprecherin Telefon: (0711) 898 - 48221 Mobil: 0172 / 4011235 sylvia.knittel@sparkassenversicherung.de

Stefanie Rösch Telefon: (0711) 898 - 48222 stefanie.roesch@sparkassenversicherung.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114110/4532315

OTS: SV SparkassenVersicherung