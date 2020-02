OTS: TechQuartier / Herbert Smith Freehills ist neuer Partner des Frankfurter ...

Herbert Smith Freehills ist neuer Partner des Frankfurter Innovationszentrums TechQuartier Frankfurt am Main (ots) - Herbert Smith Freehills, eine der weltweit führenden Wirtschaftskanzleien, ist neue Partnerin des Frankfurter Innovationszentrums TechQuartier (TQ). Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue Technologien im Kontext der Rechtsberatung auszuloten und gleichzeitig das lokale Start-up-Ökosystem mit zu entwickeln.

"Wir freuen uns, Herbert Smith Freehills in der TechQuartier-Community zu begrüßen und Synergien zwischen den Anwaltsteams und unseren Mitgliedern zu schaffen", sagt Dr. Thomas Funke, Managing Director des TechQuartiers. "Die Begeisterung für die Zusammenarbeit mit unserer Community ist in der Kanzlei spürbar - das HSF-Team ist hochmotiviert, von der TechCommnuity zu lernen und gleichzeitig Wissen zurückzugeben. Diese Art des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens passt perfekt zu der Art, wie das TQ Innovation vorantreibt."

Das im Dezember 2016 gegründete TechQuartier ist ein in Frankfurt ansässiges Gründerzentrum und eine branchenübergreifende Innovationsplattform. Es ist das Zentrum der lokalen FinTech-Szene und der Bezugspunkt für Start-ups, die wachsen wollen, und für Unternehmen, die mit ihnen zusammenarbeiten und ihr eigenes disruptives Potenzial zur Entfaltung bringen möchten. Das TechQuartier und Frankfurt sind im Rahmen der Digital Hub Initiative (de:hub) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gemeinsam als "Deutschlands Fintech Hub" bezeichnet worden.

"Eine Kultur der Innovation und Leistungsstärke hat bei Herbert Smith Freehills eine lange Tradition", sagt Dr. Nico Abel, Managing Partner Deutschland. "Durch die Partnerschaft mit dem TechQuartier werden unsere Teams die Möglichkeit haben, dazuzulernen, und uns als Kanzlei gibt sie ein Standbein in dem lokalen und deutschlandweiten Start-up-Ökosystem. Wir freuen uns, Teil der TechQuartier-Community zu werden und sind gespannt auf eine hoffentlich lange und fruchtbare Zusammenarbeit."

Mit rund 60 Anwälten in Deutschland berät Herbert Smith Freehills deutsche und internationale Mandanten bei Transaktionen, Projekten und in Auseinandersetzungen. Die Kanzlei verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Corporate/M&A, Konfliktlösung, Finanzierungen, Immobilienrecht, Kartell- und Wettbewerbsrecht sowie Regulierung, Arbeits- und Steuerrecht, allgemeines Vertragsrecht, Compliance und interne Untersuchungen.

About Herbert Smith Freehills

Operating from 26 offices across Asia Pacific, EMEA and North America, Herbert Smith Freehills is at the heart of the new global business landscape providing premium quality, full-service legal advice. The firm provides many of the world's most important organisations with access to market-leading dispute resolution, projects and transactional legal advice, combined with expertise in a number of global industry sectors, including Banks, Consumer products, Energy, Financial buyers, Infrastructure & Transport, Mining, Pharmaceuticals & Healthcare, Real estate, TMT and Manufacturing & Industrials. For more information: https://www.herbertsmithfreehills.com/

About TechQuartier

Founded in December 2016, TechQuartier (TQ) is a Frankfurt-based startup hub and cross-industry innovation platform. Now established as the main access point to the local FinTech cluster, it is the reference point both for local startups wishing to grow their business and for corporates aiming to collaborate and leverage their disruptive potential. TQ offers a complete innovation experience made of flexible coworking spaces across 4 locations, acceleration programs, community events, matchmaking with corporates and investors and access to an international network of partner hubs.

TechQuartier and Frankfurt were together named Germany's Fintech Hub as part of the Digital Hub Initiative (de:hub) run by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. For more information: https://techquartier.com.

Pressekontakt:

PRESS CONTACT - TECHQUARTIER Hugo Paquin, Marketing Manager, TechQuartier Email : paquin@techquartier.com

PRESS CONTACT - HERBERT SMITH FREEHILLS Friederike Hartmann, Head of Business Development Germany, Herbert Smith Freehills Email : friederike.hartmann@hsf.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128224/4518869

OTS: TechQuartier