OTS: TÜV NORD GROUP / TÜV NORD GROUP: Sicherheit für Wirtschaft und ...

TÜV NORD GROUP: Sicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft / Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 (FOTO) Hannover/Essen/Hamburg (ots) - Die TÜV NORD GROUP führt wesentliche Sicherheits-Prüfungen, Inspektionen und Tests auch während der Corona-Pandemie fort. Viele Unternehmen der kritischen Infrastruktur, wie z.B. Energieerzeuger und Netzbetreiber, benötigen gerade jetzt prüferische Expertise, um die Versorgung Deutschlands abzusichern, sagte der Vorsitzende des Vorstands, Dr. Dirk Stenkamp: "Wir leisten systemerhaltende Beiträge, damit dieses Land weiter funktioniert". Die TÜV NORD GROUP nutze zudem jeden Freiheitsgrad, um mit Kreativität und Innovationsgeist Lösungen zu schaffen für die veränderte Welt nach Ende der Pandemie.

Sofern operativ möglich, arbeiten viele TÜV NORD-Beschäftige weltweit seit zwei Wochen aus dem Homeoffice. Seminare werden mittels einer konzerneigenen E-Learning Plattform durchgeführt, die Typprüfung von Fahrzeugen erfolgt erstmals mittels Live-Digitaltechniken. Für Industrie und Administration erfolgen Audits und Inspektionen vielerorts bereits digital "remote". "Viele Zertifizierungen und Labor-Tests finden mittels digitaler Technik sicher über Tausende von Kilometern statt. Das spart Zeit, Ressourcen und viele Tonnen CO2. Wir haben in den vergangenen Wochen bereits mehr als 300 Unternehmen weltweit remote auditiert. Für diese und andere intern entwickelte Innovationen, die mehrfach als Sieger beim Deutschen Exzellenzpreis ausgezeichnet wurden, steigt die Nachfrage stetig an", so Stenkamp.

Ausfallstunden durch Corona versucht der Konzern flexibel abzufedern und durch Kurzarbeit, Urlaubsausgleich und gezielte Investitionen in Innovation und Digitalisierung auszugleichen.

Im Jubiläumsjahr 2019 hat der TÜV NORD Konzern erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr absolviert. Die wichtigsten Finanzkennzahlen (gegenüber 2018):

- Der Konzern-Umsatz stieg auf 1.282,4 Mio. Euro (plus 4,3 Prozent)

- Betriebsergebnis (EBIT): 75,2 Mio. Euro (minus 6,2 Prozent aufgrund verstärkter Investitionen in digitale Prüftechnik und ein Neubauprojekt in Essen).

- Anteil Auslandsgeschäft am Umsatz: Euro 334,2 Mio. (2018: Euro 326,1)

- Mitarbeitende (Vollzeit, FTE): 11.276 (plus 496)

Innovative und zugleich nachhaltige Expertise zeigte TÜV NORD 2019 unter anderem in der Begutachtung großer Offshore-Windkraftanlagen mittels neuer laserbasierter Messegeräte (Light Detection and Ranging, (LiDAR)). TÜV NORD Mobilität übernahm zudem die weltweit erste Typprüfung für ein e-Hybrid-Fahrzeug mit Brennstoffzelle und Lithium-Ionen-Batterien.

Aktuell erwartet der Konzern, dass viele gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach der Corona-Pandemie nachgeholt werden. Zurzeit unterstützt die Tochtergesellschaft TÜViT Behörden und Unternehmen beim Schutz vor Hackerangriffen im Home-Office. Die TÜV-STATIONEN sind weiter geöffnet.

"Als TÜV NORD werden wir jetzt und in Zukunft gebraucht und liefern unseren Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität", sagte Dirk Stenkamp in einer Videobotschaft an alle Mitarbeitenden. Auf verstärkte Nachfrage von Ministerien, Behörden und Unternehmen führen TÜV NORD-Teams in diesen Tagen Tests an Flughäfen und Produktionsstätten durch, um die Qualität dringend benötigter Schutzausrüstungen wie Masken oder Handschuhe zu prüfen und die Verteilung an klinische Einrichtungen sicherzustellen.

