OTS: TÜV SÜD AG / TÜV SÜD Management Service verstärkt Aktivitäten in der ...

TÜV SÜD Management Service verstärkt Aktivitäten in der Schweiz (FOTO) München (ots) - Mit einer neuen Niederlassung in Basel baut die TÜV SÜD Management Service GmbH seit dem 1. Januar 2020 ihre Aktivitäten in der Schweiz weiter aus. Die Leitung übernimmt Oliver Pascal Streng, der über langjährige Expertise als Auditor verfügt und seit 2016 bei der TÜV SÜD Schweiz AG tätig ist.

Um den wachsenden Anforderungen der Kunden auf dem Schweizer Markt künftig noch besser gerecht zu werden, hat die TÜV SÜD Management Service GmbH zum 1. Januar 2020 eine eigene Niederlassung mit Sitz in Basel eröffnet. "Wir freuen uns, die weltweit von unserem Konzern angebotenen Auditierungen und Zertifizierungen von Managementsystemen nun auch in der Schweiz mit der anerkannten Qualität von TÜV SÜD erbringen zu können", erklärt Dr. Alexander Wolf, CEO der Division Business Assurance der TÜV SÜD AG.

Als Partner für Sicherheit, Vertrauen und Compliance bietet die TÜV SÜD Management Service GmbH ihren Kunden Auditierung, Begutachtung, Validierung und Zertifizierung von Managementsystemen. Im Mittelpunkt stehen dabei Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheits-Managementsysteme bei produzierenden und dienstleistenden Unternehmen aller Branchen. Die rund 1.200 Mitarbeiter führen weltweit über 67.000 Zertifizierungen jährlich durch. Das Portfolio in der Schweiz umfasst Audit Services sowie Zertifizierungen in jeglichen Bereichen egal, ob Qualität, Umwelt, Energie oder Arbeitssicherheit nach der Schweizer Gesetzgebung.

Weitere Informationen: https://www.tuev-sued.ch/ch-de/management-services

