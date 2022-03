OTS: UmweltBank AG / Philipp Langenbach ergänzt Geschäftsleitung der ...

Philipp Langenbach ergänzt Geschäftsleitung der UmweltBank (FOTO) Nürnberg (ots) - Die UmweltBank erweitert mit Philipp Langenbach zum 1. März 2022 ihr Geschäftsleitungsteam. Neben den beiden Vorständen, Jürgen Koppmann und Goran Basic, sowie der Generalbevollmächtigten und designierten Vorständin Heike Schmitz, wird Langenbach die Ressorts Marketing und Personal als Generalbevollmächtigter übernehmen. Eine Berufung in den Vorstand ist in absehbarer Zeit nicht geplant.

Seit dreieinhalb Jahren leitet Philipp Langenbach die Abteilung Marketing & PR der grünen Bank. "In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viel bewegt. Ich freue mich darauf, die begonnene Transformation der UmweltBank nun als Mitglied der Geschäftsleitung maßgeblich mit vorantreiben und umsetzen zu können", kommentiert Philipp Langenbach seine Bestellung zum Generalbevollmächtigten.

Der gelernte Betriebswirt war rund 18 Jahre in Werbung, Marketing und Markenberatung tätig, bevor er 2018 die Leitung der Abteilung Marketing & PR bei der UmweltBank übernahm. Zuvor begleitete er die grüne Bank bei der Neuausrichtung ihrer Markenstrategie. "Bei Philipp Langenbach hatten wir sofort das Gefühl, dass er für die Marke UmweltBank brennt und ihr Potenzial erkennt", erinnert sich Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, und ergänzt: "Es ist ein Glücksfall für uns, dass er die als Berater entwickelte Markenstrategie nun als Führungskraft erfolgreich weiterführt. Auch für den Personalbereich hat er das richtige Händchen."

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren 300 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank rund 135.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren fast 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet sie nachhaltige Sparkonten, Wertpapiere und Versicherungen an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

