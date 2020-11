OTS: UmweltBank AG / UmweltBank zahlt Dividende

UmweltBank zahlt Dividende Nürnberg (ots) - Die virtuelle außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank AG hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,33 Euro je Aktie beschlossen. "Wir freuen uns, unsere Aktionärinnen und Aktionäre auch in dieser herausfordernden Zeit am Unternehmenserfolg beteiligen zu können", kommentiert Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, und ergänzt: "Die UmweltBank ist bislang weitgehend unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Unser Kerngeschäft ist auf nachhaltige Immobilienprojekte und die erneuerbaren Energien fokussiert - beide Bereiche sind sehr krisenfest."

Für die grüne Bank ist es bereits die 16. Ausschüttung in Folge. "Unsere Aktionärinnen und Aktionäre schätzen die nachhaltige und zuverlässige Dividendenpolitik der UmweltBank. An dieser wollen wir auch weiterhin festhalten", erklärt Koppmann. Mit 33 Cent je Aktie liegt die Dividende auf Vorjahresniveau. Bezogen auf den Schlusskurs vom Vortag - 11,90 Euro - entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 2,8 Prozent. Die Dividende wird am 2. Dezember 2020 zur Auszahlung fällig.

Wie in den Vorjahren bietet die Bank erneut den Bezug von Aktien statt der Barauszahlung des Gewinnanteils an. "Die Aktiendividende erfreute sich in der Vergangenheit stets großer Beliebtheit. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Dividendenansprüche unkompliziert reinvestieren und die UmweltBank profitiert von zusätzlichen Eigenmitteln - eine Win-win-Situation", so Koppmann.

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von über 14.000 Aktionärinnen und Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anlegerinnen und Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits über 23.500 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.

Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.

Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar.

