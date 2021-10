OTS: Waterland / Waterland etabliert mit Horn & Company neue Wachstums- und ...

Waterland etabliert mit Horn & Company neue Wachstums- und Konsolidierungsplattform für mittelständische Beratungen München/Düsseldorf (ots) - Der Markt für Top-Management-Beratung ist in den letzten Jahren von zunehmenden Konsolidierungstendenzen geprägt. In diesem dynamischen Umfeld sind Waterland Private Equity und die Top-Management-Beratung Horn & Company eine 50/50-Partnerschaft eingegangen, um eine neue Wachstumsplattform für mittelständische Beratungshäuser zu schaffen. Horn & Company zählt zu den führenden Beratungshäusern der DACH-Region in den Bereichen Strategie, Digitalisierung und Ergebnissteigerung für Finanzdienstleister sowie Industrie- und Handelsunternehmen. Die Gesellschafter von Horn & Company bleiben dem Unternehmen dabei in gewohnter Funktion erhalten und übernehmen in ihrer Gesellschafterrolle weiterhin die unternehmerische Leadverantwortung für das operative Beratungsgeschäft.

Die 2009 unter anderem von Dr. Christian Horn und Dr. Alexander Bethke-Jaenicke gegründete Top-Management-Beratung Horn & Company ist ein auf Finanzdienstleister und Industrieunternehmen spezialisiertes Top-Management-Beratungshaus mit Hauptsitz in Düsseldorf. Der Schwerpunkt von Horn liegt auf der Gestaltung und effektiven Umsetzung von Strategieprozessen und der digitalen Transformation von Finanzdienstleistern und Industrie- und Handelsunternehmen mit klarem Fokus auf messbare GuV-Verbesserung, unter anderem durch data-driven Analyseverfahren. Aufbauend auf dem hohen Anspruch an Expertise und Seniorität des Horn & Company Berater*innen-Teams wurde das Beratungshaus wiederholt als Hidden-Champion der Top-Management-Beratung für Banken und Versicherungen von Management und Wissenschaft ausgezeichnet. Horn & Company blickt seit Gründung durchgängig auf zweistellige Wachstumsraten pro Jahr zurück und beschäftigt heute bereits über 100 Mitarbeiter*innen an sechs Standorten in Deutschland und Österreich. Das gesamte Führungsteam von Horn & Company bleibt weiterhin für das Unternehmen aktiv.

Stärkung der Kernkompetenzen und anorganisches Wachstum im Fokus

Aufbauend auf dem starken organischen Wachstum des Unternehmens soll sich Horn & Company durch die Partnerschaft mit Waterland durch eine Branchenkonsolidierung zu einer noch stärkeren Marke im DACH-Beratungsmarkt entwickeln. Hierzu planen die Partner, das Leistungsspektrum von Horn & Company u.a. in den Bereichen digitale Transformation, Asset-Based-Consulting und Data-Analytics sowie in weiteren funktionalen Themenfeldern zu erweitern, um damit den Kunden ein holistisches Beratungs-Ökosystem offerieren zu können. Durch weitere Verzahnung und Integration der heutigen Kernkompetenzfelder soll insbesondere auch der weitere Ausbau des Geschäftsbereichs Industrie und Handel forciert werden. Aus der kürzlich eröffneten Dependance in Wien heraus ist zudem die sukzessive Internationalisierung in angrenzende europäische Länder geplant.

"Wir haben uns in den vergangenen Jahren fest im Markt verankert und einen hochkarätigen Klientenstamm von unserem einzigartigen Werteversprechen überzeugt. Jetzt heißt es, den Wachstumspfad fortzusetzen und durch strategische Schritte speziell auch im Bereich anorganisches Wachstum neue Opportunitäten zu erschließen. Wir sehen hierfür Potentiale sowohl in vertikaler und horizontaler Richtung als auch in Bezug auf unsere Internationalisierungsstrategie", sagt Dr. Horn, geschäftsführender Partner bei Horn & Company. Dr. Bethke-Jaenicke, ebenfalls geschäftsführender Partner, ergänzt: "Waterland hat uns auf der Suche nach einem starken Wachstumspartner absolut überzeugt. Waterland teilt unsere Vision einer wachstumsstarken Konsolidierungsplattform für mittelständische Beratungshäuser und die von Horn & Company in den letzten Jahren etablierte Idee eines Ökosystems für digitale Transformation, verfügt über das erforderliche operative Verständnis im Bereich Professional Services und die nötige Branchenexpertise, um gemeinsam mit uns in der Erfolgsgeschichte Horn & Company ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

"Wir waren von Anfang an vom klaren strategischen Profil und der einzigartigen Positionierung von Horn & Company überzeugt. Die Consulting-Branche hat sich während der anspruchsvollen letzten Monate als äußerst resilient erwiesen und ist dabei gerade in Deutschland noch stark fragmentiert. Wir sehen im Markt ein vielversprechendes Wachstumspotential insbesondere auch durch anorganische Werthebel. Wir freuen uns darauf, das erfahrene Management-Team von Horn & Company auf diesem Entwicklungspfad zu unterstützen", sagt Dr. Gregor Hengst, Partner bei Waterland Private Equity.

Waterland verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Professional Services durch entsprechende Beteiligungen in mehreren europäischen Ländern. Waterland ist derzeit bereits an Unternehmen wie First Consulting (Prozessberatung), Moore (Rechnungswesen & Wirtschaftsprüfung), 9altitudes (Microsoft Dynamics Service Provider), Skaylink (Managed Cloud Services) sowie Intracto und Sideshow (Digitalagenturen) beteiligt.

Über Waterland

Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch sowie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (London, Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden neun Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.

Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platz fünf im aktuellen HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking (Januar 2021) sowie im Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report 2020 Rang acht der globalen Private-Equity-Gesellschaften. Zudem hat Real Deals Waterland beim PE Award mit dem Titel Pan-European House of the Year 2020 ausgezeichnet.

