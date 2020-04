OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / Hilfe, die ankommt: Kleine ...

Hilfe, die ankommt: Kleine hessische Unternehmen zeigen enormes Interesse an Direktdarlehen der WIBank Offenbach am Main (ots) - Seit Freitag, den 3. April 2020, können kleine hessische Unternehmen mit maximal 50 Vollzeit-Beschäftigten den neuen Direktkredit Hessen-Mikroliquidität beantragen. Binnen nur sechs Tagen sind bereits mehr als 1.250 Anträge über das Portal der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) eingereicht worden. Erste Bewilligungen wurden bereits erteilt.

"Wir setzen alles in Bewegung, um den vielen betroffenen kleinen Unternehmen in Hessen in dieser schwierigen Phase so schnell wie möglich die benötigte Unterstützung zukommen zu lassen. In gerade einmal zehn Tagen haben das hessische Wirtschafsministerium, das hessische Finanzministerium und wir dieses Hilfsprogramm auf die Beine gestellt", sagt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der WIBank-Geschäftsleitung.

"Der neue Direktkredit soll besonders kleinen Unternehmen und Freiberuflern die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, um auch eine mehrmonatige Phase von Umsatzeinbrüchen überstehen zu können", so Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. "Ergänzend zum Zuschussprogramm von Bund und Land haben wir für das Programm Hessen-Mikroliquidität 30 Millionen Euro bereitgestellt. Die Landesregierung kann auch bei der nun startenden Bewilligung auf das enorme Engagement der WIBank bauen", ergänzt Hessens Finanzminister Michael Boddenberg.

Ab dem ersten Tag konnte die Beantragung der Hessen-Mikroliquidität online und vollelektronisch über ein Portal erfolgen. Nachdem der Schwerpunkt in der vergangenen Woche auf der Konzeption und technischen Umsetzung des neuen Förderprogrammes lag, konzentriert sich die WIBank jetzt auf das Hochfahren der Bearbeitungskapazität der größtenteils über regionale Kooperationspartner eingehenden Anträge.

Mit dem ergänzenden Darlehen in Höhe von 3.000 bis 35.000 Euro können kleine Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitenden (Vollzeitstellen) und Soloselbständige zusätzlichen Liquiditätsbedarf finanzieren, der durch die aktuelle Corona-Krise entstanden ist und zur Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit zwingend erforderlich ist. Die Darlehenslaufzeit beträgt sieben Jahre bei zwei tilgungsfreien Jahren. Die Tilgung erfolgt monatlich vom Beginn des dritten bis zum Ende des siebten Jahres, der Zinssatz liegt bei 0,75 Prozent pro Jahr.

In Hessen wird seit über 60 Jahren erfolgreiche Förderpolitik betrieben. Unabhängig, ob die Investitionen im Bereich der Wirtschaft, des Wohnungsbaus, der Infrastruktur oder der Bildung liegen; als Förderbank des Landes ist die WIBank als Dienstleister und Partner der hessischen Landesregierung in vielen Bereichen aktiv. Sie bündelt nahezu das gesamte monetäre Fördergeschäft des Landes Hessen und bietet darüber hinaus eigene Förderprogramme an. Die einzelnen Programme können in Form von Darlehen, Zuschüssen, Beteiligungen oder Bürgschaften gestaltet werden.

Außerdem ist sie mit strukturpolitischen Aufgaben betraut - ein einzigartiges Aufgabenspektrum in der Landschaft der deutschen Förderbanken.

