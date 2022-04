OTS: Yousign / Neu in Berlin: Spezialist für E-Signaturen Yousign eröffnet ...

Neu in Berlin: Spezialist für E-Signaturen Yousign eröffnet Niederlassung in Deutschland Berlin (ots) -

- Yousign eröffnet seine erste Niederlassung außerhalb Frankreichs in Berlin - Das Wachstum nach Deutschland mit seinen vielen KMUs ist ein weiterer Schritt von Yousign, sich auf lokale Märkte in Europa auszurichten - Der deutsche Sales-Experte Christian Nink wurde zum Vice President Sales bei Yousign ernannt

Das französische Scale-Up Yousign ( www.yousign.com (https://yousign.com/de-de) ) ist ab sofort mit der Niederlassung "Yousign Deutschland GmbH" in Berlin vertreten. Der Spezialist für E-Signaturen eröffnet sein erstes Büro außerhalb Frankreichs in Deutschland, weil es sein Angebot besonders auf kleinere und mittlere Unternehmen ausrichten möchte, die bundesweit in einer hohen Anzahl vertreten sind. Mit der Ernennung von Christian Nink zum Vice President Sales unterstreicht das Unternehmen seinen Fokus auf Deutschland. Zuvor war Nink unter anderem als Vice President of Sales EMEA beim Schweizer Messengerdienst Wire tätig.

Effizientere Verwaltung: E-Signaturen für KMUs in Deutschland

"Nach unserer letzten Finanzierungsrunde über 30 Millionen Euro haben wir die strategische Entscheidung getroffen, unseren Fokus auf Deutschland zu setzen" , erklärt Dominik Drechsler, Deutschland-Chef von Yousign. "Weil hier europaweit die meisten KMUs sitzen, können wir mit ihnen weiter wachsen. Sie suchen nach effizienten Lösungen für ihre Verwaltung und wir unterstützen sie dabei mit unseren Services für sichere, datenschutzkonforme elektronische Unterschriften." Yousign betreut in Deutschland bereits mehrere Hundert Kunden.

Berlin: näher an deutschsprachigen, IT-affinen Talenten

Yousign hat sich für Berlin als zusätzlichen Standort entschieden, weil es dort viele IT-erfahrene oder -affine Talente gibt. Durch den Kontakt vor Ort können zudem die Einstellungszeiten verkürzt werden. Das ermöglicht Yousign, sein Wachstum weiter zu beschleunigen: In dem Scale-Up gibt es derzeit unternehmensübergreifend über 100 offene Stellen, die auch in Berlin besetzt werden können. Neben deutschsprachigen werden auch italienisch- und polnischssprachige Mitarbeiter:innen gesucht.

Christian Nink zum Vice President Sales ernannt

Die Ernennung von Christian Nink zum Vice President Sales soll den Fokus auf den deutschen Markt unterstreichen. Bevor er zu Yousign stieß, war Nink zehn Jahre lang im Sales unter anderem bei New Relic, VMware und Oracle tätig. Zuletzt war er Vice President of Sales EMEA beim Schweizer Messengerdienst Wire.

"Gerade für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland ist es wichtig, Ansprechpartner:innen im Land zu haben. Deswegen ist unser Berliner Büro ein entscheidender Schritt, um unser Kundenportfolio zu erweitern und unseren Kundenservice vor Ort zu verbessern. Damit zeigen wir unseren derzeitigen und zukünftigen Partnern in Deutschland, dass wir auf eine enge und langfristige Zusammenarbeit setzen" , kommentiert Christian Nink.

Pressekontakt:

Pia Senkel | mailto:pia.senkel@tonka-pr.com | +49.173.370.2649 Simon Behnisch | mailto:simon.behnischl@tonka-pr.com | +49 173.994.27.67

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156471/5188855

OTS: Yousign