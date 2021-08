OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauwirtschaft: Tarifverhandlungen ...

Bauwirtschaft: Tarifverhandlungen werden am 25. August 2021 fortgesetzt Berlin (ots) - Die Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe werden am 25. und 26. August 2021 in Berlin fortgesetzt.

Verhandlungsort: Scandic Berlin Potsdamer Platz Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10963 Berlin Verhandlungsbeginn: 25. August 2021, 9:00 Uhr Verhandlungsführer: Uwe Nostitz, Vizepräsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe Pressebetreuung vor Ort: Dr. Ilona K. Klein, mobil erreichbar unter 0172 2144601 Pressekontakt: Dr. Ilona K. Klein Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zentralverband Deutsches Baugewerbe Kronenstr. 55-58 10117 Berlin Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420 Mobil: 0049 172 2144601 eMail mailto:klein@zdb.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/5001898

OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe