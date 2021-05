Otto Group will stärker wachsen als vor Corona

Hamburg (Reuters) - Der Handelskonzern Otto Group ist dank kräftiger Zuwächse im Onlinehandel überraschend gut durch die Pandemie gekommen und nimmt sich für die nächsten Jahre neue Ziele vor.

Der Umsatz solle mittelfristig deutlich stärker wachsen als im Schnitt der Jahre vor der Corona-Krise, kündigte das Unternehmen bei der Bilanzpräsentation am Mittwoch an. Angepeilt werde nun ein durchschnittliches Wachstum zwischen fünf und zehn Prozent, erläuterte Vorstandschef Alexander Birken. Bisher hatte das Ziel bei durchnittlich fünf Prozent gelegen. Die Ertragskraft solle auf hohem Niveau bleiben. Zugleich will Otto weiter kräftig in IT und Logistik investieren und nimmt Zukäufe stärker ins Visier. "Das Thema Firmenzukäufe wird zukünftig wieder eine Rolle spielen in der Otto Group", sagte Birken.

Den Umsatz steigerte die Unternehmensgruppe mit weltweit rund 50.000 Mitarbeitern im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 um 17,2 Prozent auf 15,6 Milliarden Euro. Dabei kletterten die Erlöse im E-Commerce auf vergleichbarer Basis um mehr als ein Viertel auf knapp zehn Milliarden Euro. Kräftige Zuwächse verzeichneten die zu Otto gehörende Logistikgruppe Hermes, die US-Lifestyle- und Einrichtungstochter Crate & Barrel und die auf Familien spezialisierte Mytoys-Gruppe mit dem Shopping-Portal Limango. Der Online-Modehändler About You, der als heißer Börsenkandidat gilt, steigerte sich sogar um 57 Prozent und knackte die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz. Das Management äußerte sich nicht zu den möglichen Börsenplänen.

Die gute Geschäftsentwicklung ließ die Erträge kräftig sprudeln: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sprang um knapp 60 Prozent auf 688 Millionen Euro. Vor Steuern verdreifachte sich der Gewinn sogar auf 1,1 Milliarden Euro. Das lag auch daran, dass Otto Anteile an Tochtergesellschaften verkaufte. Insgesamt seien dem Familienunternehmen dadurch gut 600 Millionen Euro zugeflossen, sagte Finanzchefin Petra Scharner-Wolff. Der größte Teil entfalle auf den Verkauf von Hermes-Anteilen an den Finanzinvestor Advent.