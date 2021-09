Outseer schützt Zahlungstransaktionen in Höhe von 100 Milliarden USD seit Jahresbeginn über 3-D Secure

Der neue Outseer™ Fraud & Payments Report bestätigt einen Anstieg des 3D-Secure-Volumens um 44 %, das durch die Explosion von nicht vorhandenen Karten und das bevorstehende PSD2-Mandat befeuert wird

Outseer, der führende Anbieter von Zahlungsauthentifizierungs- und -überwachungslösungen, hat seinen Fraud & Payments Report für das dritte Quartal veröffentlicht, der bestätigt, dass allein im Jahr 2021 massive Transaktionen in Höhe von 100 Milliarden USD durch die sichere 3-D-Zahlungsauthentifizierungstechnologie von Outseer geschützt wurden. Der Bericht zeigt auch ein anhaltendes explosives Wachstum der weltweiten 3-D-Secure-Transaktionen aufgrund der explodierenden Akzeptanz von Online-Shopping und neuen PSD2-Mandaten. Die Q3-Berichtsrate enthält Erkenntnisse von April bis Juni 2021, die über das Outseer Global Data Network erfasst und während der Authentifizierung von Verbrauchertransaktionen und der Untersuchung von Bedrohungen im Auftrag von Outseer-Kunden gesammelt wurden.

Dem Bericht zufolge sind 3-D Secure-Transaktionen, ein von EMVCo unterstützter globaler Standard zur Authentifizierung digitaler Zahlungstransaktionen, in den letzten 18 Monaten um beeindruckende 79 % gewachsen, mit einem Wachstum von 44 % im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr.

Für den neuesten Standard, der speziell die EMV®3-D Secure 2.x-Technologie verwendet, zeigt der Bericht einen kontinuierlichen, stetigen Anstieg in allen Regionen. Europa verzeichnete den stärksten Anstieg, wo 2.x-Transaktionen einen Anteil von 46 % aller untersuchten 3-D Secure-Transaktionen im zweiten Quartal 2021 ausmachten und sich gegenüber dem im dritten Quartal 2020 gemeldeten Anteil von 7 % fast versiebenfachten. Amerika verzeichnete ein fast vierfaches Wachstum, wobei das 2x-Transaktionsvolumen von einem Anteil von 10 % im dritten Quartal 2020 auf einen Anteil von 37 % im zweiten Quartal 2021 anstieg.

Dieser weltweite Anstieg des Anteils an 2.x-Transaktionen kann neben den bevorstehenden Durchsetzungsterminen der Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) auf einen pandemiebedingten Anstieg bei Transaktionen ohne Karte (CNP) zurückgeführt werden. Darüber hinaus unterstützt der 2.x-Authentifizierungsstandard von EMVCo verbraucherfreundliche Erfahrungen in nativen mobilen App-Umgebungen, die auf den Händler zugeschnitten sind. Da der 3-D Secure-Standard direkt die PSD2- und Strong Customer Authentication (SCA)-Vorschriften unterstützt, wird die Akzeptanz der 2.x-Version zur Authentifizierung von Zahlungstransaktionen über März 2022 hinaus zunehmen, wenn die PSD2-Vorschriften in ganz Europa in Kraft treten.

„Da die Pandemie weltweit einen beispiellosen Anstieg des digitalen Einkaufs anheizt, freuen wir uns, dass Kartenaussteller und Händler den Goldstandard der Zahlungsauthentifizierungstechnologie annehmen“, sagte Armen Najarian, CMO und Chief Identity Officer bei Outseer. „Der neueste 3-D-Secure-Standard bietet die von den Verbrauchern geforderten Einkaufserlebnisse mit der positiven Wirtschaftlichkeit und dem Wachstum, die Kartenherausgeber und Händler benötigen. Wir erwarten, dass das globale Zahlungsökosystem den Einsatz von 3-D Secure zur Authentifizierung digitaler Transaktionen vertieft.“

Weitere bemerkenswerte Erkenntnisse aus dem Q3 Outseer Fraud & Payments Report sind:

Über 49.000 Angriffe vom Outseer Anti-Fraud Command Center allein im zweiten Quartal 2021 entdeckt

Markenmissbrauchsangriffe sind im dritten Quartal in Folge weiterhin der dominanteste Angriffsvektor und umfassen 49 % aller Angriffsarten

70 % der betrügerischen Transaktionen im digitalen Banking erfolgten über den mobilen Kanal, wobei der größte Anstieg beim Betrug mit mobilen Apps zu verzeichnen war

Die Präsenz von Rogue Mobile Apps stieg im Vergleich zum letzten Quartal um 66 % und im Jahresvergleich um 140 %. Betrüger erstellen gefälschte Banking-Apps und laden sie in verschiedene App-Stores hoch, um die Geräte der Verbraucher mit Malware zu infizieren und Benutzeranmeldeinformationen für Kontoübernahmeaktivitäten zu sammeln

Outseer hat im zweiten Quartal 2021 über 4,5 Millionen einzigartige kompromittierte Karten und Kartenvorschauen aus Online-Kartengeschäften und Betrugskommunikationskanälen wiederhergestellt

Outseer, ein Unternehmen von RSA, trägt zum Wachstum der digitalen Wirtschaft bei, indem es jährlich Milliarden von Transaktionen authentifiziert. Unsere Lösungen zur Überwachung von Zahlungen und Konten steigern den Umsatz und verringern die Reibungsverluste für kartenausgebende Banken, Zahlungsabwickler und Händler weltweit. Auf der Basis von 20 Milliarden jährlichen Transaktionen von 6000 globalen Institutionen, die zum Outseer-Datennetzwerk beitragen, liefert unsere identitätsbasierte Forschung die höchsten Betrugserkennungsraten und die geringsten Kundeneingriffe in der Branche. Erfahren Sie auf outseer.com, was andere nicht können.

