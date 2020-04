OVB: Erfreuliches Zahlenwerk 2019

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die Vertriebsprovisionen insgesamt um über 11 Prozent auf fast 258 Mio. Euro gesteigert und dabei von einem Zukauf in Belgien und dem starken Geschäft in Osteuropa profitiert. Infolge der schwächeren Aussichten wegen der COVID-19-Pandemie reduziert der Analyst sein Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage zeige sich für das laufende Geschäftsjahr 2020 ein deutlich schwächeres Bild als 2019. So sei eine persönliche Beratung seit Mitte März nicht mehr möglich und niemand könne sich über den konkreten Zeitpunkt einer Rückkehr zur Normalität in Wirtschaft und Gesellschaft sicher sein. Nachdem das Management über einen guten Jahresauftakt von Januar bis Mitte März berichtet habe, sehe SRC für das erste Quartal 2020 keine Probleme und gehe von einem in etwa ähnlichen Ergebnis wie in der Vorjahresperiode aus. Für das zweite Quartal fürchte der Analyst jedoch einen tiefen Einschnitt in den Vertriebsprovisionen und im EBIT, besonders in Süd- und Westeuropa mit den Ländern Italien, Spanien und Frankreich - aber nicht nur dort.

Jedoch erwarte SRC eine Erholung im zweiten Halbjahr 2020. Hier könne OVB von seiner Finanzexpertise für den riesigen Kundenkreis profitieren, der in 2019 um 8 Prozent auf fast 3,8 Mio. Kunden zugenommen habe. Ebenfalls seien neue Wachstumsmöglichkeiten durch die Akquisition neuer Kunden oder Zukäufe von Finanzdienstleistern möglich. Für 2020 schätze der Analyst mit einem Rückgang der Vertriebsprovisionen von 10 bis 15 Prozent und gehe von einer nahezu Halbierung des Nettogewinns aus, der sich 2019 noch um fast 15 Prozent auf 11,0 Mio. Euro erhöht habe. In der Folge reduziert der Analyst sein Kursziel auf 19,00 Euro (zuvor: 23,00 Euro) und bestätigt unterdessen das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.04.2020, 17:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 01.04.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/OVB_1April2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

OVB Holding AG - ISIN: DE0006286560