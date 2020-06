Owens Corning gibt Dividende für das zweite Quartal bekannt

Der Glasfaserhersteller Owens Corning (ISIN: US6907421019, NYSE: OC) schüttet eine Dividende in Höhe von 24 US-Cents für das zweite Quartal 2020 aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,72 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 55,79 US-Dollar (Stand: 18. Juni 2020).

Owens Corning zahlt die Dividende am 7. August 2020 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 16. Juli 2020). Im Dezember 2019 erfolgte eine Anhebung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal (22 Cents) um 9 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Der Konzern mit Sitz in Toledo, Ohio, ist 1938 gegründet worden und beschäftigt rund 19.000 Mitarbeiter in 33 Ländern. In den ersten 3 Monaten des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) lag der Umsatz bei 1,60 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,67 Mrd. US-Dollar), wie am 29. April berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 917 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 44 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 14,33 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Juni 2020).

