P. H. Glatfelter gibt Dividende bekannt

Der Hersteller von Spezialpapier, P. H. Glatfelter Company (ISIN: US3773161043, NYSE: GLT), zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,135 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 2. November 2020 (Record date: 5. Oktober 2020). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 0,54 US-Dollar.

Beim aktuellen Kursniveau von 13,00 US-Dollar (Stand: 23. September 2020) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 4,15 Prozent. Das Unternehmen mit Hauptsitz in York, im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist 1864 gegründet worden und beschäftigt weltweit knapp 2.500 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 216,18 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 235,05 Mio. US-Dollar), wie am 4. August berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2019 erzielte Glatfelter einen Umsatz von 927,67 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 866,29 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 liegt das Papier an der Wall Street mit 28,8 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von aktuell 576,8 Mio. US-Dollar (Stand: 23. September 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de