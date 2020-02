P.I. Works automatisiert das 5G-Netz von Telefónica UK für ein ultimatives Kundenerlebnis

Wie P.I. Works, der führende Anbieter von KI-basierten, automatisierten Netzwerklösungen, heute mitteilte, sind seine praxiserprobten Lösungen 5G Centralized SON und 5G Performance Management erfolgreich im Mobilfunknetz der Telefónica UK bereitgestellt worden.

Dieses Projekt erweitert die bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf dem Gebiet der Netzwerkautomatisierung, die 2017 aufgenommen wurde. Nach der landesweiten Einführung des zentralisierten SON von P.I. Works in den 2G-, 3G- und 4G-Netzen der Telefónica UK haben die Unternehmen nun vereinbart, ihre Partnerschaft im Zuge der Einführung der 5G-Netzautomatisierungslösungen von P.I. Works fortzuführen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des Ziels der Telefónica UK, Zero-Touch und einen kundenzentrierten Netzbetrieb zu implementieren.

Die automatisierte Verwaltung des 5G-Netzes ermöglicht es Telefónica UK, den Aufbau neuer 5G-Standorte zu optimieren, um leistungsfähige Netzdienste effizient und zuverlässig bereitzustellen. Durch die Nutzung erweiterter Dashboards und Alarmmechanismen der 5G-Performance-Management-Lösung von P.I. Works kann Telefónica UK umfassende Einblicke in die 5G-Netzleistung gewinnen und das Kundenerlebnis optimieren.

Brendan O‘Reilly, Chief Technology Officer bei Telefónica UK, kommentiert:

„Unsere Kunden stehen bei allem, was wir tun, an erster Stelle – und dies gilt auch für Einführung selbstorganisierender Technologien in unserem 5G-Netz. Das Feedback unserer Kunden steht im Mittelpunkt bei Konzeption, Entwicklung und Verbesserung unserer Dienste. Die Einführung von Innovationen, die es uns ermöglichen, unser 5G-Netz auf der Grundlage des Echtzeiterlebnisses der Kunden zu optimieren, ist somit ein entscheidender Schritt nach vorn, um Weiterentwicklungen voranzutreiben. Als erster Netzbetreiber in Großbritannien haben wir C-SON in unseren Netzen bereitgestellt, und wir freuen uns, mit P.I. Works zusammenzuarbeiten, um jetzt den Weg für 5G C-SON zu ebnen.“

Başar Akpınar, CEO und Mitbegründer von P.I. Works, erklärt:

„P.I. Works und Telefónica UK verfolgen die gleiche Vision, die Entwicklung von Zero-Touch-Netzen für eine bessere Kundenerfahrung und einen intelligenteren Netzbetrieb zu beschleunigen. Das integrierte Netzmanagement-Portfolio von P.I. Works leistet einen maßgeblichen Beitrag, diese Evolution zu ermöglichen und die 5G-Journey von Telefónica UK zu unterstützen.“

