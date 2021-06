Paccar schüttet Dividende aus

Der amerikanische LKW-Hersteller Paccar Inc. (ISIN: US6937181088, NYSE: PCAR) zahlt am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende von 34 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus (Record day war der 12. Mai 2021). Im Vergleich zum Vorquartal (0,32 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 6,25 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 92,46 US-Dollar (Stand: 1. Juni 2021) bei 1,47 Prozent. Paccar zahlt bereits seit dem Jahr 1941 eine Dividende. Das Unternehmen beschäftigt über 23.000 Mitarbeiter weltweit und ist einer der größten LKW-Hersteller in den USA. Paccar erzielte im ersten Quartal 2021 (31. März) einen Umsatz in Höhe von 5,85 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,16 Mrd. US-Dollar), wie am 27. April 2021 gemeldet wurde. Der Nettogewinn betrug 470,1 Mio. US-Dollar nach 359,4 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 7,16 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 31,79 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Juni 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de