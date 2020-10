Pacific Drilling gibt die Ablehnung der Zulassung zur Berufung gegen Zonda-Schiedsurteil bekannt

Pacific Drilling S.A. (NYSE:PACD) (das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass der Hohe Gerichtshof in London den Antrag der Unternehmenstöchter Pacific Drilling VIII Limited („PDVIII“) und Pacific Drilling Services, Inc. („PDSI“) auf Zulassung einer Berufung gegen das zuvor bekannt gegebene Schiedsurteil abgelehnt hat, das in einem Schiedsgerichtsverfahren zwischen PDVIII und PDSI und Samsung Heavy Industries Co. Ltd. („SHI“) im Zusammenhang mit dem Auftrag zum Bau und Verkauf der Pacific Zonda ergangen ist.

Wie bereits bekannt gegeben, haben PDVIII und PDSI einen separaten Reorganisationsplan gemäß Kapitel 11 des US-Konkursgesetzes beim US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht, und dieser Plan wurde am 30. Januar 2019 genehmigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass PDVIII und PDSI in Übereinstimmung mit den Bedingungen ihres Plans nach Kapitel 11 liquidiert werden.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten, effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit rechnen“, „der Ansicht sein“, „könnte“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen hinsichtlich möglicher zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse aus und beinhalten Aussagen bezüglich des möglichen Zeitpunkts und der Ergebnisse im Zusammenhang mit den möglichen Rechtsmitteln des Unternehmens in Bezug auf die Entscheidungen des Tribunals und des Hohen Gerichtshofes, sowie Erwartungen bezüglich des Zonda-Plans und Erwartungen bezüglich der Auswirkungen der Entscheidungen des Tribunals und des Hohen Gerichtshofes auf die Geschäfte, Beziehungen, Finanzlage, Betriebsergebnisse und Liquidität des Unternehmens.

Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen möglicherweise aufgrund einer Vielzahl möglicher Faktoren wesentlich von unseren erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter anderem wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, sind u.a.: die Risiken von Rechtsstreitigkeiten in ausländischen Gerichtsbarkeiten und Verzögerungen, die von Dritten in Verbindung mit solchen Rechtsstreitigkeiten verursacht werden, das Ergebnis des Zonda-Plans, alle Maßnahmen, die SHI oder andere in Verfahren gegen uns und unsere Tochtergesellschaften ergreifen könnten, und die anderen Risikofaktoren, die in unserem Jahresbericht 2019 auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 12. März 2020 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, sowie in unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q, die am 9. Mai 2020 und 7. August 2020 bei der SEC eingereicht wurden, sowie in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC. Diese Dokumente sind auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com oder über die Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich.

