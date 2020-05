Pacific Drilling gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2020 bekannt

Pacific Drilling S.A. (NYSE:PACD) (im Folgenden kurz „Pacific Drilling“ oder das „Unternehmen“) hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Der Nettoverlust für das erste Quartal 2020 betrug 61,0 Millionen US-Dollar (Mio. USD) bzw. 0,81 USD je verwässerte Aktie, was im Vergleich zu einem Nettoverlust von 308,1 Mio. USD bzw. 4,11 USD je verwässerte Aktie im vierten Quartal 2019 steht.

Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, erklärte: „Das erste Quartal dieses Jahres begann stark mit einer Verbesserung der Marktgrundlagen und einem soliden Wachstum der Nachfrage nach hochspezifizierten Bohrschiffen, was sich in einer erhöhten Auslastung und steigenden Tagesraten widerspiegelte. Pacific Khamsin arbeitete während des Quartals im US-amerikanischen Golf von Mexiko an einem Vertrag, der das Bohrschiff voraussichtlich bis ins vierte Quartal dieses Jahres mit Equinor und Total in Betrieb halten wird. Pacific Bora und Pacific Sharav haben beide ihre Projekte für Eni bzw. Chevron kurz nach Ende des Quartals abgeschlossen. Und Pacific Santa Ana arbeitete bis zum 29.‎ März unter Vertrag für Petronas in Mauretanien, als der Kunde uns wegen höherer Gewalt einen Bescheid über Aussetzung übermittelte. In der Folge haben wir uns auf eine reduzierte Standby-Rate geeinigt, von der wir glauben, dass sie bis Ende dieses Jahres anhalten wird.“

Wolford fuhr fort: „Seit Mitte März stellen wir fest, dass die Investitionsbudgets unserer Kunden für das laufende Jahr erheblich gekürzt worden sind, was auf den Rückgang der Ölnachfrage im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und das daraus resultierende starke Überangebot an Öl zurückzuführen ist. Wir erwarten kurzfristig eine deutliche Reduzierung der Explorationsbohrungen sowie eine Verschiebung wichtiger Erschließungsprogramme bis 2021 oder später. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir auf dem Weltmarkt erhebliche Unsicherheiten für unsere Dienstleistungen, da unsere Kunden Arbeiten abgesagt oder auf 2021 verschoben haben, die für 2020 geplant oder an uns vergeben wurden. Diese Marktbedingungen werden sich für uns negativ auf Umsatz, Rentabilität und Cashflow für 2020 und 2021 auswirken. Angesichts dieser beispiellosen Marktbedingungen und mit großer Vorsicht in Bezug auf die Gewährleistung unseres Zugangs zu Betriebskapital haben wir am 20. März 2020 die volle Verfügbarkeit unserer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 50 Mio. USD in Anspruch genommen. Wir arbeiten weiterhin eng mit unseren Kunden zusammen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und die Hygiene unserer Anlagen zu gewährleisten, während wir durch diese herausfordernden Zeiten navigieren.“

Erläuterung zu Betriebs- und Finanzergebnissen des ersten Quartals 2020

Das Betriebseinkommen aus Auftragsbohrungen im ersten Quartal 2020 betrug 89,4 Mio. USD und enthielt erstattungsfähiges Einkommen in Höhe von 6,4 Mio. USD. Das steht im Vergleich zu einem Betriebseinkommen aus Auftragsbohrungen im vierten Quartal 2019 in Höhe von 33,1 Mio. USD, einschließlich erstattungsfähigen Einkommens in Höhe von 1,7 Mio. USD. Der Anstieg des Einkommens resultierte hauptsächlich aus der Wiederaufnahme der Arbeit von Pacific Santa Ana mit Petronas in Mauretanien, aus dem Betrieb von Pacific Khamsin während des gesamten Quartaln für Equinor im US-amerikanischen Golf von Mexiko sowie aus der Aufnahme des Betriebs von Pacific Bora für Eni im Oman.

Die Betriebsausgaben im ersten Quartal 2020 betrugen 86,5 Mio. USD gegenüber 63,3 Mio. USD im vierten Quartal 2019. Die Veränderung der betrieblichen Aufwendungen ist auf den starken Anstieg der Anzahl der vertraglich vereinbarten Arbeitstage zurückzuführen. Darüber hinaus enthielten die Betriebsausgaben erstattungsfähige Kosten für das erste Quartal 2020 in Höhe von 5,8 Mio. USD gegenüber 1,4 Mio. USD im vierten Quartal 2019.

Die Vertriebsgemeinkosten für das erste Quartal 2020 betrugen 9,6 Mio. USD, was im Vergleich zu 8,2 Mio. USD aus dem vierten Quartal 2019 steht.

Das bereinigte EBITDA(a) für das erste Quartal 2020 betrug –1,8 Mio. USD, was im Vergleich zu –36,8 Mio. USD im vierten Quartal 2019 steht und auf die Zunahme der Anzahl der unter Vertrag stehenden Bohrschiffe zurückzuführen ist.

Die Investitionsausgaben beliefen sich im ersten Quartal 2020 auf 5,9 Mio. USD gegenüber 4,0 Mio. USD im vierten Quartal 2019.

Fußnoten

(a)