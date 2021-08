Pakistan fordert Westen zur Zusammenarbeit mit Taliban auf

Islamabad (Reuters) - Der pakistanische Außenminister Shah Mehmood Quereshi hat den Westen aufgefordert, in Afghanistan mit den Taliban zusammenzuarbeiten und einen wirtschaftlichen Kollaps des Landes zu verhindern.

"Lassen Sie uns nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen", sagte er am Dienstag nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Islamabad. Quereshi forderte, zunächst auf die Zusagen der Taliban zu vertrauen, die einen Vertrauensvorschuss verdienten. Afghanistan brauche Entwicklungs- und Wirtschaftshilfe. "Wir dürfen keinen wirtschaftlichen Kollaps zulassen. Er ist im Interesse von niemanden. Das Land alleinzulassen, ist keine Option", sagte Quereshi. Er verwies darauf, dass die Taliban in Kürze eine Regierung vorstellen wollten. Es gebe Hinweise, dass sie anders seien als in den 1990er Jahren. Pakistan ist Nachbarland von Afghanistan und teilt eine 2450 Kilometer lange Grenze.

Seit Tagen gibt es eine Debatte unter den westlichen Staaten, wie man mit den Taliban umgehen soll, die Afghanistan nun kontrollieren. Dabei geht es etwa darum, ob man die Entwicklungshilfe fortsetzen sollte, ob die Taliban anerkannt werden sollten und wie ernst man deren Zusagen nehmen kann, dass etwa die westlichen Botschaften ihre Arbeit in Kabul wiederaufnehmen können. Am Montag hatten sich dazu die Außenminister einer Reihe westlichen Staaten beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte am Montagabend etwa mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Maas sagte, man müsse mit den Taliban reden und sie daran messen, ob sie ihre Zusagen einhalten. "Ob man sich darauf verlassen kann, wird man erst in kommenden Tagen und Wochen sehen", fügte er in Islamabad hinzu. Zudem bot er den Nachbarländern Afghanistans nicht nur finanzielle Hilfe an, sondern auch Unterstützung beim Grenzmanagement und der Terrorismus-Prävention.

GROSSE FLÜCHTLINGSBEWEGUNG ERWARTET

Quereshi sagte, alle seien von der schnellen Machtübernahme der Taliban und dem fehlenden Widerstand der afghanischen Regierung und Sicherheitskräfte überrascht worden. Pakistan unternimmt Versuche, eine gemeinsame Haltung aller Nachbarstaaten zu erreichen. Im UN-Sicherheitsrat gibt es zudem Versuche, gemeinsame Erwartungen an die Taliban-Führung zu formulieren.

Ein Grund, warum Pakistan und einige zentralasiatische Staaten auf eine Zusammenarbeit mit den Taliban pochen, ist die Sorge vor einer größeren Flüchtlingsbewegung, wenn sich die humanitäre Lage in Afghanistan verschärfen sollte. Quereshi wies darauf hin, dass sein Land bereits mehr als drei Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen habe. "Warum nicht eine Situation in Afghanistan schaffen, damit es keine Notwendigkeit für Flüchtlinge gibt aufzubrechen - dass es keinen Exodus gibt? Das sollte unser Priorität Nummer eins sein", sagte er.

Maas betonte, dass die Evakuierung von Deutschen sowie afghanischen Ortskräften und Schutzbedürftigen fortgesetzt werden soll. Man versuche dies auf dem Landweg, hoffe aber, dass der Flughafen in Kabul nach dem Abzug der US-Truppen möglichst schnell für Chartermaschinen zur Verfügung stehen wird. Maas wollte noch am Dienstag nach Katar weiterfliegen. Dort führen westliche Regierungen auch Gespräche mit dem politischen Flügel der Taliban.