Pakistan fordert Youtube zum Blockieren von Inhalten auf

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Die Behörden in Pakistan haben mit einem Aufruf zur Blockierung von Youtube-Videos Sorge um eine mögliche neue Zensur ausgelöst. Die Telekommunikationsbehörde (PTA) rief Youtube auf, vulgäre, unanständige, unmoralische Inhalte sowie Videos mit Nacktheit und Hassreden sofort zu blockieren, wie aus einer Mitteilung am späten Donnerstagabend hervorging. Die PTA begründete den Schritt damit, "abstoßende Zwietracht durch das Vorhandensein von Hassreden und konfessionellem Material" zu verhindern.

In Pakistan wurde eine lokale Version der Videoplattform eingeführt, nachdem Youtube ab 2012 lange Zeit gesperrt war. Vorausgegangen war eine Kontroverse um einen Film, der den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Gotteslästerung und die Beleidigung des Propheten stehen in Pakistan unter Strafe. Bereits vor rund einem Monat hatte Pakistan die Videoplattform Bigo gesperrt und eine Warnung an das soziale Netzwerk Tiktok veröffentlicht. Beobachter sehen dahinter den Versuch, Kritik an dem mächtigen Militär im Netz zu unterbinden./zik/arb/DP/eas