Pakistanische Passagiermaschine mit 107 Menschen an Bord abgestürzt

Karatschi (Reuters) - In Pakistan ist am Freitag ein Passagierflugzeug mit mehr als 100 Menschen an Bord über einem Wohngebiet der Stadt Karatschi abgestürzt.

Es handelte sich um eine Maschine der Fluggesellschaft PIA, wie ein Firmensprecher bestätigte. Er sprach von 99 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern an Bord. Die Armee teilte mit, spezielle Einsätzkräfte hätten die Absturzstelle erreicht, um die zivilen Behörden zu unterstützen. Nach Bildern des lokalen TV-Senders Geo schien es sich um ein dicht besiedeltes Gebiet zu handeln. Die Aufnahmen zeigten ferner Rettungswagen und schwarze Rauschwaden.