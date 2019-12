Pakistans Ex-Präsident nennt sein Todesurteil Ergebnis von Vendetta

Islamabad (Reuters) - Der frühere pakistanische Präsident Pervez Musharraf hat sein Todesurteil als Ergebnis einer "persönlichen Blutrache" bezeichnet.

Die Vorwürfe gegen ihn seien politisch motiviert, sagte er in einer am späten Mittwochabend verbreiteten Video-Botschaft, in der er von einem Krankenhausbett in Dubai aus sprach. Es sei ein nie dagewesener Fall, in dem weder dem Angeklagten noch dessen Anwalt die Verteidigung gestattet gewesen sei. Ein Gericht hatte Musharraf am Dienstag in Abwesenheit wegen Hochverrats und Verstoßes gegen die Verfassung zum Tode verurteilt.

Das Urteil bezieht sich auf den von Musharraf 2007 ausgerufenen nationalen Notstand, als er sich zunehmendem Druck der Opposition ausgesetzt sah. Der Schritt erlaubte es ihm, Zivil- und Menschenrechte sowie demokratische Prozesse außer Kraft zu setzen. Der Notstand währte von November 2007 bis Februar 2008. Der heute 76-Jährige war 1999 durch einen Militärputsch an die Macht gekommen und regierte später als Präsident.

Musharrafs Partei hat bereits Berufung gegen das Urteil angekündigt. Der Ex-Präsident hielt sich nach seinem Rücktritt im Jahr 2008 meist im Ausland auf. Bereits vergangenen Monat tauchte ein Video von Musharraf auf, das ihn in einem Krankenhaus in Dubai zeigte. Musharraf galt als enger Verbündeter der USA.