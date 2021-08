Palästinensischer Bürgermeister - Israelische Polizei erschießt vier Menschen

Ramallah (Reuters) - Im besetzten Westjordanland sind bei einem Einsatz israelischer Spezialkräfte nach palästinensischen Angaben mindestens vier Palästinenser getötet worden.

Die als Palästinenser getarnten Spezialkräfte wollten in der Stadt Dschenin am Montag einen militanten Palästinenser festnehmen, teilte die israelische Polizei mit. Dabei seien sie unter Beschuss einer großen Anzahl von Bewaffneten gekommen und hätten das Feuer auf die "Terroristen" erwidert und sie "neutralisiert". Während es auf israelischer Seite nach Polizeiangaben keine Opfer gegeben hat, sagte der Bürgermeister von Dschenin dem Sender Voice of Palestine, mindestens vier Palästinenser seien getötet worden.