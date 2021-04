Palästinensischer Präsident Abbas verschiebt Parlamentswahlen

Jerusalem (Reuters) - Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat am Freitag die in drei Wochen geplante Parlamentswahl in den Plästinensergebieten verschoben.

In einer Ansprache im palästinensischen Fernsehen machte Abbas Israel für die Verschiebung verantwortlich, weil weiter unklar sei, ob es die Wahl sowohl in Jerusalem als auch im besetzten Westjordanland und Gaza zulassen würde: "Angesichts dieser schwierigen Situation haben wir beschlossen, das Datum der Parlamentswahl zu verschieben, bis die Beteiligung Jerusalems und seiner Bevölkerung garantiert ist." Die Wahl sollte eigentlich am 22. Mai stattfinden. Es wäre die erste Parlamentswahl in den Palästinensergebieten seit mehr als 15 Jahren gewesen.