PALANTIR Technologies - Versuch eines Bodens

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 12,100 $ (NYSE)

Seit Ende Januar vergangenen Jahres bewegt sich die Aktie in einem brachialen Abwärtstrendkanal. Die bisherige Maximalausdehnung der Abwärtskorrektur beträgt 78 %. Dieser eingangs beschriebene inverse SKS-Bodenbildungsprozess sitzt der unteren Begrenzungslinie des breiten Abwärtstrendkanal im 10-USD-Bereich auf. Steigt Palantir auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 14,50 USD an, aktiviert das immerhin ein kleineres Kaufsignal innerhalb des intakten Abwärtstrendkanals mit möglichen Zielen bei 17,32 und 18.50-19,50 USD.

In der Prognoseskizze arbeite ich mit dünnem grauen Prognosepfeil. Erste kleinere charttechnische Böden, die sich in starken Abwärtskorrekturen ausbilden, werden oft zerstört.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)