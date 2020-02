Palfinger erzielt Rekordergebnis und erhöht die Dividende

Der österreichische Kranhersteller Palfinger AG (ISIN: AT0000758305) will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,71 Euro ausbezahlen. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre 0,51 Euro. Damit wird die Dividende um knapp 39 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 25,20 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,82 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 18. März 2020 statt. Dividendenzahltag ist der 24. März 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 20. März 2020.

Der Umsatz von Palfinger ist im letzten Geschäftsjahr um 8,6 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 1,75 Mrd. Euro gestiegen. Das EBIT stieg um 17,4 Prozent auf 149 Mio. Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 7,9 Prozent auf 8,5 Prozent. Unter dem Strich kletterte das Konzernergebnis um knapp 38 Prozent auf 80,0 Mio. Euro.

Palfinger geht von einem soliden Geschäftsjahr 2020 aus, wenngleich für das 1. Quartal 2020 eine deutlich geringere Profitabilität als im 1. Quartal 2019 erwartet wird. Der Konzern mit Sitz in Bergheim, Österreich, beschäftigt knapp 11.100 Mitarbeiter und ist vor allem für seine hydraulischen Ladekrane bekannt.

