Palladium: Besser spät, als nie

Berühmt wurde das tendenziell weniger beachtete Metall Palladium durch die Kurskapriolen aus der Vor-Corona-Zeit, binnen weniger Monate verteuert sich das Metall im Zeitraum von August bis Ende Februar ums Zweifache. Bei 2.880 US-Dollar flüchteten Käufer bedingt durch den Corona-Crash aus dem Metall und führten zu einem Kurssturz auf gerade einmal 1.490 US-Dollar. Zwar konnte sich Palladium von den Tiefständen zeitweise wieder dynamisch lösen, allerdings löste der weltweite Lockdown ein entsprechendes Nachfragetief aus und drückte den Preis noch einmal in den Bereich von 1.800 US-Dollar abwärts. Genau an dieser Stelle bastelten Marktteilnehmer zuletzt an einem Boden, der im gestrigen Handel zu einem sehr dynamischen Kursanstieg direkt über den seit Ende Februar bestehenden Abwärtstrend und den 200-Tage-Durchschnitt geführt hatte und nun weitere Preissteigerungen erwartet werden können.

Wochenschlusskurs entscheidend

Obwohl sich aus dem Stand heraus nun eine Rallye und damit einhergehendes Kaufsignal entwickeln könnten, bleiben noch einige Hürden auf der Oberseite zu meistern, dazu zählt unter anderem der 50-Tage-Durchschnitt bei 2.033 Zählern und das Widerstandsband um 2.150 US-Dollar. Long-Ansätze sind tendenziell noch spekulativ anzusehen, solange kein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 1.950 US-Dollar vorliegt. Trotzdem könnte nach wellentechnischer Berechnung ein Preisanstieg bis an 2.200 US-Dollar, darüber sogar an 2.457 US-Dollar bevorstehen. Wer sich auf die Seite der Bullen schlagen möchte, kann hier zu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1KF9 zurückgreifen. Rücksetzer unter 1.800 US-Dollar sollten möglichst vermieden werden, weil sonst ein Test der Maitiefs bei 1.763 US-Dollar bevorstehen könnte. Darunter müsste mit entsprechenden Abschlägen zurück auf den Support zwischen 1.490 und 1.600 US-Dollar gerechnet werden.

Palladium Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.024 // 2.088 // 2.150 // 2.200 Unterstützungen: 1.955 // 1.900 // 1.811 // 1.763

Fazit

Eine Positionierung in dem hochvolatilen Industriemetall Palladium birgt vergleichsweise hohe Risiken. Entsprechend sollte die Positionsgröße niedrig gehalten werden. Auf kurzfristiger Basis ließen sich weitere Kurssteigerungen an 2.100, darüber sogar an 2.200 US-Dollar ableiten. Um überdurchschnittlich an einem derartigen Szenario zu partizipieren, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1KF9 zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich aus dem Stand heraus auf bis zu 55 Prozent, mittelfristig entscheidende Signale können aber erst oberhalb von 2.100 US-Dollar abgeleitet werden. Der vorgestellte Schein sollte bei vollständiger Ideenumsetzung entsprechend bei 4,40 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung ist noch etwas weiter weg anzusetzen, hierzu würde sich ein Niveau von vorerst nicht mehr als 1.860 US-Dollar anbieten.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP1KF9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,70 - 2,81 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 1.703,40 US-Dollar Basiswert: Palladium (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.703,40 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.2016,71 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,40 Euro Hebel: 6,6 Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Optionsschein findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

