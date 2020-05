Palladium: Neue Verkaufssignale möglich!

Palladium zählt zwar zu den Edelmetallen, da der Preis für eine Unze gegenüber anderen Metallen sehr hoch ist, allerdings erfährt Palladium auch Nachfrage seitens der Industrie Es wird in seiner Eigenschaft als Industriemetall hauptsächlich zur Reinigung der Abgasemissionen von benzinbetriebenen Fahrzeugen verwendet. Ohne Palladium gibt es keine Batterien und damit auch keine E-Autos. Wenngleich diese Branche sicherlich sehr gute Zukunftsaussichten hat, wirkt sich auch hier die Corona-Pandemie auf den Kurs aus. So ist bei vielen Industriemetallen, wie beispielsweise Kupfer, Aluminium, Zink, usw., die aufgrund der wirtschaftlichen Eintrübung aktuell weniger nachgefragt werden, ein klarer Rückgang in den Preisen zu beobachten.. Da das zweite Quartal voraussichtlich noch deutlich schlechter als das erste Quartal ausfallen dürfte, sollte ein weiter fallender Palladiumpreis nicht überraschen.

Korrekturtief vom März in greifbarer Nähe!

Während sich der Palladiumpreis vom Einbruch im März rasch erholen konnte, zeigt die Richtung seit Anfang April bereits wieder klar nach unten. Damit befindet sich das Edelmetall aktuell an der Unterstützungszone um etwa 1.800 US-Dollar. Sollte diese Region in Kürze klar unterschritten werden, ist von einer Fortsetzung der Talfahrt auszugehen, die dann ein Kursziel am bisherigen Jahrestief im Bereich um 1.500 US-Dollar wieder wahrscheinlich werden lassen. Dann muss sich zeigen, ob der Abwärtsdruck immer so groß ist, dass auch dieser markante Support fällt.

Palladium (in US-Dollar/oz) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.955 // 2.080 // 2.150 // 2.260 Unterstützungen: 1.760 // 1.660 // 1.550 // 1.490

