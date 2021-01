Pandemie belastet Dax zum Wochenende

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag zurückgehalten. Auf Wochensicht steht somit ein Minus von knapp einem Prozent zu Buche. Am Freitag vor einer Woche war der Dax auf ein Rekordhoch deutlich über 14.000 Zähler gestiegen.

