Pandemie belastet Gesundheitskonzern Fresenius und Tochter FMC

Frankfurt (Reuters) - Die Corona-Krise hat auch zu Jahresbeginn ihre Spuren beim Gesundheitskonzern Fresenius hinterlassen.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal währungsbereinigt zwar um drei Prozent auf neun Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis fiel dagegen um sechs Prozent auf rund eine Milliarde Euro.

"Angesichts der Widrigkeiten und anhaltenden Unsicherheiten, die Covid-19 mit sich bringt, sind wir mit dem Start ins Jahr 2021 zufrieden", sagte Fresenius-Chef Stephan Sturm. Anlass zur Hoffnung seien die weltweit fortschreitenden Impfungen. Zudem wolle der Konzern die Profitabilität steigern, indem er etwa Kosten dauerhaft senke, Wachstumsbereiche ausbaue und das Portfolio optimiere. Diese Maßnahmen sollen laut Fresenius zu Ergebnisverbesserungen von jährlich mindestens 100 Millionen Euro nach Steuern und Minderheitenanteilen bis 2023 führen. Allerdings rechnet der Konzern deswegen auch mit "erheblichen Aufwendungen" von etwa 100 Millionen Euro in den Jahren 2021 bis 2023.

Die im Februar verkündete Prognose bestätigte Fresenius. Im Vergleich zum Vorjahr werde eine mindestens in etwa stabile Entwicklung des währungsbereinigten Konzernergebnisses erwartet. Ohne die Dialysetochter FMC erwarten die Bad Homburger ein Wachstum des währungsbereinigten Konzernergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

DIALYSEKONZERN FMC LEIDET STÄRKER UNTER COVID ALS DIE MUTTER

FMC bekam die Pandemie im ersten Quartal noch stärker zu spüren als der Mutterkonzern. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um ein Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, das operative Ergebnis fiel allerdings bereinigt um acht Prozent auf 474 Millionen Euro. "Trotz der Fortschritte beim Impfen sehen wir in einigen Ländern anhaltend hohe Covid-19-Infektionszahlen, die sich leider auch weiterhin auf unsere Patientinnen und Patienten auswirken werden", sagte FMC-Chef Rice Powell. Dialysepatienten sind anfälliger für Covid-19. Allerdings geht deren "Übersterblichkeit" laut FMC seit Februar zurück. In einigen Ländern impft der Konzern nun direkt in den Dialysezentren. Rund 51 Prozent der FMC-Patienten seien bereits immunisiert.