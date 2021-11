Panetta (EZB) mahnt trotz hoher Inflation zu Geduld bei geldpolitischer Linie

Berlin (Reuters) - Trotz der derzeit erhöhten Inflation sollte die EZB laut Direktor Fabio Panetta ihre lockere Linie beibehalten.

Man müsse geduldig bleiben, mahnte der Italiener am Mittwoch. Dies gelte, solange sich der Preisschub nicht in den Inflationserwartungen niederschlage und sich auch nicht auf die Lohnrunden in einer "destabilisierenden Weise" auswirke. Die Europäische Zentralbank dürfe den Aufschwung nicht durch eine verfrühte geldpolitische Straffung in Gefahr bringen. Auch nach einem Ende des Corona-Notprogramms PEPP würden Wertpapierkäufe eine wichtige Rolle in der geldpolitischen Ausrichtung der EZB spielen. Dabei müsse Flexibilität künftig zum "integralen Element" gemacht werden.