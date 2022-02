PanFriends veröffentlicht weltweit das P2E-Spiel mit sozialem Netzwerk „I LOVE Pandonia“

Heute bringt PanFriends das P2E-Spiel mit sozialem Netzwerk „I LOVE Pandonia“ in den Google Stores und auf iOS weltweit auf den Markt.

PanFriends veröffentlichte das P2E-Spiel mit sozialem Netzwerk „I LOVE Pandonia“ in den Google Stores und auf iOS weltweit. Das Spiel ist in der italienischen Stadt Venezia angesiedelt, in der die Nutzer verschiedene, für eine Seestadt einzigartige Inhalte wie Romantik, Handel, Produktherstellung und Kämpfe erleben können. Während sie das Spiel spielen, können die Nutzer mPANDO, MainNet-Coins, verdienen, indem sie tägliche Quests erfüllen, bestimmte Level erreichen und Adelstitel erhalten. (Grafik: Business Wire)

Seehandel, Schlachten und soziales Networking in der romantischen Stadt Venezia!

„I LOVE Pandonia“ ist ein Social Network Game (SNG) mit der italienischen Stadt Venezia als Kulisse, in der die Nutzer verschiedene, für eine Seestadt einzigartige Inhalte wie Romantik, Handel, Produktherstellung und Kämpfe erleben können. Außerdem bietet das Spiel eine hübsche und bezaubernde Grafik.

Erschaffen Sie Ihr eigenes Venezia und machen Sie die Stadt durch Handel und Produktion zur besten der Welt!

In „I LOVE Pandonia“ kann jeder sein eigenes Venezia erschaffen und frei mit Ressourcen handeln, die durch Produktion und Warenaustausch mit anderen Städten gewonnen wurden. Die Stadt wächst mit der Entwicklung von Produktion und Handel, und auch die Kämpfe, die während des Handels stattfinden, verleihen dem Spiel einen ganz besonderen Charme.

Um den Handel zu fördern und den Seekrieg erfolgreich zu bestreiten, braucht man ein gutes Schiff. Sie können ein gutes Schiff bauen oder ein bestehendes Schiff verbessern. Ein leistungsstarkes Schiff und die schnelle Herstellung verschiedener Produkte in einem großen und leistungsfähigen Produktionsgebäude haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt.

Funktion für soziale Netzwerke: Helfen Sie den Städten Ihrer Freunde!

„I LOVE Pandonia“ verfügt über eine Funktion für soziale Netzwerke. Sie können im Spiel Freundschaften schließen und die Städte Ihrer Freunde besuchen und ihnen beim Wachstum helfen, um besondere Belohnungen zu erhalten.

Unkonventionelles P2E, sammeln Sie mPANDO.

Während Sie „I LOVE Pandonia“ spielen, können Sie mPANDO verdienen, indem Sie tägliche Quests erfüllen, bestimmte Levels erreichen und Adelstitel erhalten. mPANDO ist ein MainNet-Coin, der für verschiedene Aktivitäten im Spiel verwendet werden kann, z. B. für die Erweiterung der Insel, den Kauf von Schiffen, die Erweiterung von Shops usw. Der Erwerb und die Verwendung von mPANDO spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Expansion des eigenen Venezia.

Die Wallet-Integration und die Staking-Funktionen befinden sich in der Entwicklung, und die Roadmap für „I LOVE Pandonia“ wurde auf der Website bekannt gegeben.

Weitere Informationen und die neuesten Updates zu „I LOVE Pandonia“ finden Sie in der offiziellen Social Community unten.

