Panik ist an der Wall Street angekommen!

In den letzen beiden Handelstagen haben die Zeichen der Panik an der Wall Street erstmals deutlich zugenommen. Das Put/Call Ratio liegt auf dem höchsten Niveau seit April 2020. Nur noch rund 20 Prozent der Privatanleger blicken den nächsten sechs Monaten optimistisch entgegen. In Anbetracht der geopolitischen Spannungen, hält sich die Bereitschaft vor dem Wochenende zu Kaufen in Grenzen.

