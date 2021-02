Papier - EU-Kommission schlägt raschere Abschiebung von Migranten vor

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission schlägt einem internen Papier zufolge eine schnellere Abschiebung von Migranten vor, die keine Chance auf die Gewährung von Asyl haben. Der Rücktransport dieser Menschen in ihre Herkunftsländer solle freiwillig erfolgen, heißt es in dem Entwurf, den die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch einsehen konnte. Ziel sei es, die Migranten in ihrer Heimat rasch wiedereinzugliedern. Vorgesehen ist demnach auch, dass die Kommission diejenigen EU-Mitglieder mit Strafe belegen kann, die die Vorgaben der neuen Abschieberegeln nicht erfüllen. "Die Kommission wird ein besser funktionierendes gemeinsames EU-System für Rückführungen anstreben", heißt es in dem Papier unter Verwendung des EU-Terminus für Abschiebungen.

Der zwölfseitige Entwurf vom Dienstag wurde am Mittwoch an die Mitgliedstaaten geschickt. Er ist Teil eines umfassenderen Vorhabens der EU-Kommission. Dieses wurde im September auf den Weg gebracht, um Bestimmungen zur Migration zu überarbeiten, gegen die häufig verstoßen wurde. Zwischen den EU-Staaten herrscht seit langem Streit über die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen. Viele von ihnen stammen aus dem Nahen Osten und Afrika versuchen über das Mittelmeer nach Italien, Spanien und Griechenland zu gelangen.